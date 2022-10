Verlassenes deutsches Konsulat bei Streiks in der Ukraine getroffen – Berlin — RT World News

Deutschland sagt, dass bei dem Angriff kein diplomatisches Personal verletzt wurde, da das Gebäude seit Ende Februar nicht mehr genutzt wurde

Das Gebäude des deutschen Konsulats in Kiew wurde am Montag bei einem massiven Raketenangriff des russischen Militärs auf die ukrainische Hauptstadt beschädigt, teilte das deutsche Auswärtige Amt mit. Nach Angaben von Beamten in Berlin wurde bei dem Angriff jedoch kein diplomatisches Personal verletzt, da das Gebäude seit Beginn der russischen Offensive Ende Februar nicht mehr genutzt wurde.

Das Ministerium veröffentlichte einen Tweet mit der Aufschrift: „Ein Gebäude in #Kiew, in dem auch die deutsche Visastelle untergebracht ist, wurde heute Morgen durch Raketenbeschuss beschädigt.Weiter heißt es in der Mitteilung, dass das Büro seit Monaten nicht mehr von deutschen Diplomaten genutzt wird.

„Unseren Kollegen in der Botschaft in Kiew geht es gut“, schließt der Tweet.

Am selben Tag kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht an, die Ukraine mit insgesamt vier Luftverteidigungssystemeinheiten des Typs IRIS-T SLM zu beliefern.

Laut Lambrecht wird eine der Einheiten in naher Zukunft im Land eintreffen, drei weitere sollen nächstes Jahr ausgeliefert werden.

Am Montagmorgen hat Russland mehrere Städte in der Ukraine mit Dutzenden von Raketen bombardiert. Nach Angaben des ukrainischen Premierministers Denis Shmigal wurden mindestens 11 wichtige Infrastrukturstandorte getroffen, was zu Stromausfällen führte.









Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konashenkov, kommentierte den Angriff und sagte, die Angriffe hätten unter anderem auf „militärische Führungseinrichtungen, Kommunikations- und Energiesysteme.”

Die Raketenangriffe erfolgten Tage, nachdem ein Lastwagen explodiert war, als er die Krimbrücke überquerte, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet. Dabei wurde ein Teil der Struktur zerstört.

Am Sonntag bezeichnete Präsident Wladimir Putin die Explosion als „Terroranschlag“ durchgeführt von den ukrainischen Geheimdiensten.