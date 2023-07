Verlassene 6 Wochen alte Babykatze

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Kätzchen ausgesetzt. Dies teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Kurz nach Mitternacht beobachtete ein Augenzeuge einen bisher unbekannten Mann in der Nähe des Platzes an der Linde in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er hatte eine schwarze Katzenkiste in der Hand. Wie die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler mitteilte, handelte es sich um ein etwa sechs Wochen altes Katzenbaby mit weißem Fell undUnd blaue Augen in der Box.