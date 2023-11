Verläufe meist tödlich – Überlibende met prachtige folgeschäden

Startpagina Beieren Neurenberg en Franken

van: Felix Herz

Drucken Teilen

In Midden-Franken is er één man met heel zwaar bloed, en meestal dringt het Borna-virus binnen. Het apparaat is niet meer geschikt voor de infectie.

Weißenburg-Gunzenhausen – Een inwoner van Midden-Franken leefde met zijn eerste zelf en het potentieel om het Borna-virus te infecteren. De Vorfall eert zichzelf in de wijk Weißenburg-Gunzenhausen, het huidige Landratsamt am Dienstag, 21. November, bekannt gab.

Daarom zorgt het Zorgkantoor er ook voor dat de veterinaire zorg intensief is en dat de behandeling van infecties wordt vermeden. Ze werken nauw samen met de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zorg (LGL). Over de beschikbare informatie uit de beschikbare informatie.

Borna-virus: analyse, symptomen en de geschiedenis ervan – Hier zijn de antwoorden.

Nur 50 Fall Bekannt – aber die meisten inliefen toedlich

Informatie over het Bornavirus (BoDV-1 – Borna Disease Virus 1) is in het veld te vinden. Het is mogelijk om nauwer te communiceren met onze contactpersoon bij de Tier en de Ausscheidungen. Het exacte Übertragungsmechanisme is nog onbekend. De Bondsrepubliek Duitsland bestaat nu 50 jaar geleden. De val van de Borna-virusinfectie treft mensen.

In januari 2018 werd het virus voor het eerst geïdentificeerd als gevolg van de virusproblemen die verband houden met mensen. Laat LGL de virusinfectie zien. Het ontbreken van vier ziekten, die beide ernstige gevolgen hebben, en alle gevallen van BoDV-1-infecties bij mensen zijn aanwezig.

(Alleen: onze Neurenberg-nieuwsbrief informeert u regelmatig over alle belangrijke ontwikkelingen in Midden-Franken en de Frankische metropool. U kunt hier verslag uitbrengen.)

In Centraal-Franken, één man met zeer zware lichamen, en meestal dringt het Borna-virus binnen. (Symbolbild) © foto alliantie/dpa | Kaj Nietfeld

Empfehlung van LGL: Neem contact op met Spitzmäusen-meisjes

De LGL is efficiënt, contact met Spitzmäusen en hun Hinterlassenschaften fundamentalsätzlich zu vermijden, anders kan een enkele infectie worden vermeden. Orte, an denen Menschen möglicherweise met Spitzmäusen in Berührung kommen könnten, sinds beispielsweise Straßenböschungen, Steinmauern, Hecken en allgemein auch Schuppen en andere Gebäudeteile, die voor het leven in de Wildnis Small Tiere zugänglich zijn. (fhz)

Vind meer nieuws in onze gloednieuwe Merkur.de-app, u kunt uw ontwerp verbeteren met meer personalisatiefuncties. Direct te downloaden, meer informatie vindt u hier. Ben je geïnteresseerd in WhatsApp? Blijf Merkur.de zo snel mogelijk bezoeken via uw nieuwe WhatsApp-kanalen. Hier kun je het kanaal direct zien.

Dit artikel kan door machinale machines worden uitgevoerd en voor de publicatie door Editor Felix Herz wordt geprüft.