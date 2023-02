Lagos, Nigeria

CNN

—



Hoe organiseer je verkiezingen voor meer dan 93 miljoen kiezers? Met veel moeite, kopzorgen, vertragingen en technische mankementen, zo blijkt.

Meer dan 24 uur nadat de stembussen waren gesloten, stemden sommige Nigerianen nog steeds in de grootste democratische oefening van Afrika.

De cijfers zijn verbluffend; Nigeria heeft 176.606 stembureaus en in de meeste daarvan verliep de stemming zonder incidenten.

Het werd echter overschaduwd door wijdverspreide berichten over vertragingen, technische problemen en aanvallen en intimidatie van kiezers bij sommige stembureaus.

Een CNN-team in Lagos zag dat kiezers nog steeds probeerden een manier te vinden om zondag hun stem uit te brengen op een school in Lagos waar twee stembureaus niet konden stemmen bij de verkiezingen van zaterdag.

In de hoofdstad Abuja ging het stemmen door tot laat op zaterdag, toen kiezers autokoplampen gebruikten om zichzelf te helpen zien.

Toen een CNN-team enkele stembureaus bezocht, stonden er nog tientallen kiezers te wachten om hun stem uit te brengen. In delen van Lagos werd tot middernacht gestemd.

De verkiezing is een van de meest fel bevochten wedstrijden sinds het einde van de militaire dictatuur in 1999, en het tweepartijenstelsel dat sindsdien de Nigeriaanse politiek domineert, wordt geconfronteerd met een ongekende dreiging.

Koplopers zijn Bola Ahmed Tinubu van de regerende APC-partij, Atiku Abubakar van de PDP en Peter Obi van de minder bekende Labour Party.

Obi, 61, is aan populariteit gewonnen en wordt gezien als de derde krachtkandidaat die als leider naar voren zou kunnen komen.

Veel van zijn aanhangers, meestal nieuwe kiezers, die zich in grote aantallen registreerden om te stemmen, klaagden over pogingen om hun stem te onderdrukken.

Bij een stembureau in Lekki, Lagos, werden verschillende mensen aangevallen.

Dr. Chidi Nwagwu vertelde CNN: “Ik kwam rond 10 uur aan. Het stemmateriaal was te laat en we maakten ons klaar om te gaan stemmen. Sommige misdadigers kwamen aan en begonnen mensen met stoelen te slaan. Ik ben meerdere keren geraakt met een stoel. Er was een dokter die ons hielp. Veel vrouwen werden aangevallen, waaronder een zwangere vrouw. Ze werd tegen de grond geslagen en ze sloegen haar telefoon kapot.”

Alicia Gberikon zei: “Er was intimidatie en als je een telefoon had, was dat een misdaad. Mensen werden geslagen en hun telefoons werden vernield. Het was erg eng.”

Yiaga Africa, een burgergroep zonder winstoogmerk die 3.836 waarnemers in het hele land heeft ingezet, zei teleurgesteld te zijn over de verkiezingen. “Eerlijk gezegd heerst er een gevoel van teleurstelling over de manier waarop dit proces is verlopen. Het is duidelijk dat we onze logistieke uitdagingen met verkiezingen niet altijd hebben overwonnen en opgelost”, vertelde Samson Itodo, uitvoerend directeur van Yiaga aan CNN.

Dit zou het jaar zijn dat de kiescommissie real-time resultaten zou geven via haar nieuwe portaal, iReV.

Yiaga zei dat het bezorgd was dat vanaf zaterdag 22.00 uur lokale tijd, toen de resultaten bekend waren van duizenden stembureaus, deze niet waren geüpload naar het stemportaal van de verkiezingscommissie.

“Het roept veel vragen op over het hele proces omdat het afwijkt van de richtlijnen voor de verkiezingen. Maar het roept ook twijfel op over de integriteit van dit hele proces”, zei Itodo.

“Tot overmaat van ramp spreekt de commissie niet of heeft ze niet gesproken met Nigerianen.”

De voorzitter van de verkiezingscommissie (INEC), voorzitter Mahmood Yakubu, sprak het land kort toe tijdens een media-briefing op zondag, waar hij het sorteerproces toelichtte, maar niet inging op de problemen rond de overdracht van resultaten.

Yakubu meldde dat er overal in het land gewelddadigheden waren en dat verkiezingsmachines, bekend als het Bimodal Voter Accreditation-systeem (BVAS), verloren gingen bij sommige van die verstoringen.