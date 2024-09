Verkehrsunfall: Mehrere Verletzte bei Kollision in Stralsund

Das Auto eines 73-Jährigen ist in Stralsund mit dem entgegenkommenden Auto eines 71-Jährigen kollidiert. Nach Angaben der Polizei wollte der 73-Jährige am Dienstagabend mit seinem Auto abbiegen und missachtete dabei die rote Ampel für Linksabbieger. Anschließend kollidierten die beiden Autos an der Kreuzung.

Der 67-jährige Beifahrer des Unfallverursachers sowie der 71-jährige Fahrer und dessen 68-jähriger Beifahrer im anderen Auto wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt 18.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240918-930-235648/1