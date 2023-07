Nach einem tödlichen Verkehrsunfall hat die Polizei in Brandenburg die falsche Familie informiert. Das Auto hatte gerade den Besitzer gewechselt und die Papiere des Vorbesitzers befanden sich noch im Auto. Das mutmaßliche Opfer meldet sich daraufhin bei seinen Angehörigen.

Nach einem Autounfall in Brandenburg hat die Polizei versehentlich eine Todesnachricht an die falsche Familie übermittelt. Wie die Ermittler am Nachmittag in Neuruppin mitteilten, war für die „tragische Verwechslung“ ein im Unfallwagen vergessenes Portemonnaie nebst Papieren und einem dazu passenden Führerschein verantwortlich. Der Fehler wurde bemerkt, als der vermeintlich verstorbene 44-Jährige Kontakt zu seiner Familie aufnahm.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem getöteten Fahrzeuginsassen tatsächlich um einen 38-jährigen Mann, der mit dem 44-Jährigen bekannt war. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, waren die beiden Männer aus Niedersachsen am Sonntag gemeinsam in der Region um Schönberg unterwegs und verbrachten dort die Nacht. Der 44-Jährige verkaufte offenbar das Auto an den 38-Jährigen, vergaß aber vermutlich seine Brieftasche im Fahrzeug.

Als der 44-Jährige am Montagmorgen aufwachte, war der 38-Jährige überraschend mit dem Auto verschwunden. „Am nächsten Tag war der 44-Jährige überrascht, dass sein Freund und das Fahrzeug nicht mehr da waren“, sagte ein Polizeisprecher. Demnach schied der 38-Jährige unerwartet früh aus. Daraufhin verunglückte der 38-Jährige auf einer Landstraße tödlich, als er aus unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Aufgrund der Unterlagen in der Handtasche und der entsprechenden Zulassung des Wagens ging die Polizei jedoch davon aus, dass es sich um den 44-Jährigen handelte.

Die Beamten überbrachten seiner Familie die Nachricht von seinem Tod, bevor der ahnungslose Mann wenig später Kontakt zu seinen Angehörigen aufnahm. Die Beamten sprachen von einer „unerwarteten Wende“. Die Identität des toten Unfallfahrers sei daraufhin „anhand persönlicher Merkmale eindeutig geklärt“ worden, es handele sich zweifelsohne um den 38-jährigen Bekannten.