Het Verkehrsministerium moet een Deutschlandtakt Schadenbegrenzung betreiben: Formulierungen des verantwortlichen Staatssekretärs ließen and one Verschiebung of thes Mammutprojekts um 40 Jahre thinking. Het sorteert voor Witze im Netz. Bahnverbände fordern non einen verbindlichen Zeitplan.

Der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Staatssecretaris Michael Theurer aus dem Verkehrsministerium, hat seine Äußerungen zur Umsetzung eines deutschlandweiten Taktfahrplans noch einmal präzisiert. Mit dem Jahr 2070 tijdens de meeste Verschiebung gemeint, sagte der FDP-Politiker. Stattdessen sei zu diesem Datum van de Verkehrswende wichtige Duitse takt vollständig umgesetzt. In de sociale media die nachricht, der Duitse takt verzögere sich um 40 Jahre, zuvor für viel Spott gesorgt. een Nutzer commentaarals de Einführung sei er wahrscheinlich schon tot.

Der Deutschlandtakt werd “in den nächsten 50 Jahren als Jahrhundertprojekt” omgegooid, die door de ZDF werden gesagt. Es sei “immer veel duidelijk gewesen, dass das Jahrzehnte dauert”. Er is een probleem met Nachmittag tegen AFP, der Duitse takt komt “wie von Anfang een plant in Etappen”. Das Projekt “wird nicht verschoben”. Das Bundesverkehrsministerium arbeite vielmehr en einer Beschleunigung.

Der Interessenverband Allianz pro Schiene verlangte von der Bundesregierung Klarheit beim Zeitplan. “Wir warten, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Ausbau des Schienennetzes nicht weiter verschleppt und noch in diesem Jahr ein verbindliches Konzept zur stufenweisen Umsetzung des Deutschlandtaktes vorlegt”, aldus Hauptgeschäftsführer Dirk Flege. “Wir dürfen beim Netzausbau für den Deutschlandtakt jetzt keine Zeit mehr verlieren.”

30-Minuten-Takt auf Hauptachsen

Voor de Duitse takt soll der Bahnverkehr auf een bundesweiten Taktfahrplan umgestellt werden, der für Fahrgäste die Abfahrtszeiten zoverlässiger en planbarer macht en außerdem den Umstieg erleichtert. Die Züge sollen dafür jede Stunde in jede Richtung zur selben Minute fahren – Fernzüge in onem Takt von 60 Minuten and auf Hauptachsen im 30-Minuten-Takt. Fern- und Regionalverkehr sollen optimum miteinander vernetzt werden.

In het geval van een coalitievorming die de Ampel-Partijen onder andere definieerde Ziel heeft, van Schienengüterverkehr tot 2030 auf 25 Prozent zu steigern en die Verkehrsleistung im Personenverkehr zu verdoppeln. Außerdem soll “erheblich mehr in the Schiene as in the Straße” investiert werden, “um prioritär Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen”.

Het Verkehrsministerium betonte, der Deutschlandtakt sei in “fortlaufendes Projekt, das stetig weiterentwickelt and an die Modernisierung of thes Schienennetzes angepasst wird”. Jede Etappe brengt “nieuwe Angebotssprünge en deutliche Verbesserungen für Reisende en Logistiker”. Die nächste große Etappe werde mit der Fertigstellung der Strecke Wendlingen-Ulm, Stuttgart 21 en der Generalsanierung der Riedbahn 2025/2026 abgeschlossen. Ze werden binnen 30 minuten in de grote Metropolen Köln, Frankfurt, Mannheim, München en Nürnberg gebracht. Die nächste Etappe 2030 werde bereits vorbereitet.

Union mahnt Wissing: Problemen der Schiene los

Der politieke leiders van de vakbondsfractie in de Bondsdag, Thomas Bareiß, erklärte, die Unie heeft samen met de Schienenbranche schon früh den Grundstein für den Deutschlandtakt gelegt – nun werde dieser von 2030 auf 2070 verschoben. Dat is “dat de plannen van de Ampel zijn ingeburgerd”, zei de CDU-politicus.

Der Berichterstatter der Unionsfraktion für die Schiene, Michael Donth, zei dat “fassungslos”. Eine Verschiebung des Deutschlandtakts auf 2070 “wäre ein Desaster für die Zukunft des deutschen Schienenverkehrs”. Verkehrsminister Wissing müsse, statt sich mit den Grünen over Autobahnen zu streiten, die Probleme of the Schiene los: deutlich mehr Investitionen, ein effizienterer Konzern, Planungsbeschleunigung bei Schienenprojekten und die Umsetzung der Ergebnisse of Beschleunigungskommission Schiene, forderte der CDU-Politiker.