Verkehr: Sperrung auf A5 nach Unfall mit mehreren Verletzten

Die Autobahn 5 im Wetteraukreis ist nach einem Unfall in nördlicher Richtung voll gesperrt. Die Polizei geht derzeit von sieben Verletzten aus. Am späten Sonntagabend sei eine Autofahrerin nach der Auffahrt auf die A5 bei Bad Nauheim auf den linken Fahrstreifen geraten, wo ihr Wagen gegen die Leitplanke prallte, teilte die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit. Die Frau verließ ihr Fahrzeug, kurz darauf fuhren zwei weitere Autos in den stehenden Pkw. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Bad Nauheim umgeleitet.

Nachricht Z+ (Abonnementinhalte); Illegales Autorennen in Hamburg :

„Manchmal ist es wie auf einer Rennstrecke“

US-Wahlkampf :

Unfall im Autokonvoi des US-Vizekandidaten Tim Walz

Straßenrennen :

Warum niemand vor illegalen Straßenrennen sicher ist



© dpa-infocom, dpa:240923-930-241346/1