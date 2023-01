Verkehr: Senat kooperiert mit Google für besseres Radrouting

Für bessere Routeninformationen für Radfahrer in Online-Kartendiensten kooperiert die Berliner Senatsverwaltung unter anderem mit dem US-Anbieter Google. „Wir stehen mit Google in Kontakt, um herauszufinden, welche Datensätze beim Radrouting sinnvoll und nötig sind“, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Freitag mit. „Dazu gehören zum Beispiel das Radwegenetz, die Straßenkategorien und zukünftig das Radwegenetz.“ Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Der Senat will die Daten automatisiert und für andere Anbieter und Projekte öffentlich zugänglich machen. „Interessierte Anbieter können sich bei Bedarf bis dahin bei uns melden“, hieß es.

Basierend auf den Daten des Senats bietet Google in seinem Kartendienst nun detailliertere Routeninformationen für Radfahrer an. Dazu gehören zum Beispiel Informationen über den Anteil an eigenständigen Radwegen oder markierten Radfahrstreifen entlang der Strecke.

dpa