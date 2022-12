Verkehr: Jugendliche sterben bei einem schweren Unfall mit einem Bus in Berlin

In Berlin-Steglitz sind bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem BVG-Bus zwei Fußgänger unter den Doppeldecker gestürzt. Foto

Schrecklicher Unfall in Berlin: Ein Doppeldeckerbus erfasst zwei Fußgänger, eine Person stirbt.

Bei einem schweren Unfall mit einem Doppeldeckerbus in Berlin ist laut Polizei eine 15-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Ein weiterer Jugendlicher wurde nach Angaben von Rettungskräften lebensgefährlich verletzt, als der Bus sie beide am Samstagabend erfasste.

Nach Angaben der Feuerwehr waren die Jugendlichen unter dem Bus eingeklemmt. Um sie zu bergen, kam ein sogenanntes Rettungsfahrzeug zum Einsatz, das den Bus mit Hilfe von Hydraulikgeräten anhob.

Offizielle Angaben zu der verletzten Person lagen zunächst nicht vor, laut Rettern soll es sich ebenfalls um ein Mädchen oder eine junge Frau handeln. Sie wurde ebenso wie der Busfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 18.45 Uhr in der Leonorenstraße im Ortsteil Lankwitz des Kreises Steglitz-Zehlendorf. Zum genauen Hergang und zur Ursache konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen. Polizeibeamte nahmen die Ermittlungen vor Ort auf und befragten Zeugen. Laut Rettungskräften befindet sich in der Nähe der Unfallstelle eine Fußgängerampel.

große Aktion

Nach dem Unfall waren Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Allein die Feuerwehr schickte rund 40 Einsatzkräfte und mehrere Rettungs- und Spezialfahrzeuge. Auch ein Hubschrauber war vor Ort.

Die ersten Fahrzeuge seien neun Minuten nach dem Notruf vor Ort gewesen, der erste Rettungswagen aber erst nach 20 Minuten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Rettungsdienst in Berlin ist seit geraumer Zeit stark überlastet, unter anderem weil Personalmangel herrscht und viele Notrufe ohne echten Notfall eintreffen.

Laut Polizei wurden mehrere Pfarrer an den Unfallort gerufen, weil es viele Zeugen des Unfalls gab. Dafür wurde ein extra Fahrzeug bereitgestellt. Ein Polizeiseelsorger kümmerte sich auch um die Einsatzkräfte, die ebenfalls die schrecklichen Bilder verarbeiten müssen. Wie viele Menschen in dem Bus M82 saßen, war zunächst unklar.

Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich während der Rettungsaktion „viele Schaulustige“ am Unfallort. Behinderungen durch den sogenannten Gaffer seien nicht bekannt.

Antwort der Berliner Verkehrsbetriebe

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben mit Bestürzung auf den tödlichen Busunfall reagiert. „Wir sind tief betroffen“, sagte ein Sprecher des kommunalen Unternehmens am Abend der Deutschen Presse-Agentur. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Unfallbeteiligten.“ Die BVG bedankt sich bei den Rettungskräften für ihren Einsatz und wird selbstverständlich die Aufklärung der Unfallursache nach Kräften unterstützen.

dpa