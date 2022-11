Verkehr: Drohnen-Lufträume in Städten geplant

Stand: 18.11.2022 17:40 Uhr

Neue Regeln für Drohnen sollen kommerzielle Flüge über längere Distanzen ermöglichen – in speziellen Zonen des Luftraums. Aber einige Fragen sind noch unbeantwortet.

Von Aylin Dülger, tagesschau.de

Wenn die meisten Menschen an Drohnen denken, denken sie wahrscheinlich an kleine, ferngesteuerte Flugobjekte, die zu Freizeitzwecken eingesetzt werden. Ferngesteuerte Flugzeuge könnten in Zukunft viele Aufgaben übernehmen: zum Beispiel Firmenanlagen überwachen, dringende Gewebeproben für Kliniken transportieren oder Dienstleistungen für Handwerker erbringen. All das könnte in den kommenden Jahren in deutschen Städten zur Routine werden.

Flüge nur nach Anmeldung – und mit „Nummernschild“

Eine EU-Verordnung könnte ab dem 26. Januar 2023 die Voraussetzungen dafür schaffen – mit der Möglichkeit sogenannter „U-Space“-Flächen, also einer Art Verkehrssystem für Drohnen in Städten. „U-Spaces“ sind bodennahe urbane Lufträume, in denen nicht nur die Flüge kommerzieller Drohnen, sondern auch von Helikoptern und Flugzeugen koordiniert werden. Sie sind vom restlichen Luftraum getrennt. Die Drohnen dürfen eine maximale Flughöhe von 300 Metern haben.

Ohne vorherige Genehmigung darf kein Drohnenflug in einem „U-Space“ stattfinden. Ein Dienstleister, der sogenannte Service Provider (USSP), autorisiert die Flüge und weist den Drohnenpiloten an, wohin er fliegen darf. Laut Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) müssen Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 250 Gramm beim Luftfahrtbundesamt angemeldet werden. Ab 2024 muss das Flugobjekt zudem über eine sogenannte Remote-ID zur Identifizierung verfügen. Dies ist vergleichbar mit dem Nummernschild eines Autos. Laut EU-Verordnung entscheiden die Mitgliedsstaaten selbst, ob und wo ein „U-Space“ eingerichtet wird.

Sogar außer Sichtweite

Im normalen Luftraum werden Flugbewegungen per Radar überwacht. Die Flugreichweite kleiner Drohnen ist dagegen bisher so gut wie unkontrolliert. Dort findet kein Datenaustausch statt, der einen genauen Überblick über alle Flugbewegungen erlaubt. Das ferngesteuerte Flugzeug kann daher nur in Sichtweite des Piloten am Boden fliegen. Die „U-Spaces“ sollen einen deutlich breiteren Einsatz ermöglichen – ohne dass ein Pilot die Drohne im Auge behalten muss.

Die Idee dazu kam von der EU-Agentur für Flugsicherheit (EASA). „Zwischen Steuerrechner und Drohne besteht eine eindeutige Funkverbindung“, erklärt ein Sprecher des Industrieverbands Zivile Drohnen (BVZD). tagesschau.de. Dies ermöglicht auch Flüge außerhalb der Sichtlinie. Bricht die Funkübertragung zur Drohne aus technischen oder atmosphärischen Gründen ab, stellt sie die letzte Verbindung zum Drohnenpiloten wieder her. Bisher war dies nur mit einem aufwändigen Verfahren möglich.

Große Datenmengen als Problem

Allerdings sind noch Fragen zu klären: Unter anderem, wo die neuen Luftraumzonen eingerichtet werden sollen und wie die Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden kann. Der Verband für unbemannte Luftfahrt (UAV DACH) rechnet daher mit der Einrichtung der ersten „U-Spaces“ in Deutschland frühestens Ende 2023, wahrscheinlich eher ab 2024.

Anlass zur Sorge gibt der Umgang mit großen Datenmengen für die Durchführung von Flügen im „U-Space“, so der Verband. Fragen der Daten- und Informationssicherheit sind noch nicht ausreichend geklärt.

„Sicherheitsrisiken bestehen insbesondere durch Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern, etwa Flugzeugen oder Helikoptern“, sagt Andreas Del Re, Leiter des Instituts für unbemannte Systeme an der Northern Business School Hamburg. Mögliche Szenarien sind die Behinderung des Einsatzes von Rettungshubschraubern oder ein Absturz von Personen am Boden. Vor allem aber sind die Gefahren von Spionage, Verletzung der Privatsphäre, Terroranschlägen oder Schmuggel besorgniserregend.

Hohe Gebühren wären eine Hürde

Im Hamburger Hafen wurden im vergangenen Jahr Tests möglicher kommerzieller Drohnenflüge durchgeführt – in einem sogenannten Reallabor. Nach Angaben des BVZD gab es nicht viel Flugverkehr. „Dort wurde die Basis zuerst ausprobiert.“ In Ingolstadt wird an einem weiteren Reallabor gearbeitet.

Laut Verband für unbemannte Luftfahrt sind „verlässliche Rahmenbedingungen“ notwendig, damit Drohnen zu einem Industriezweig werden. Schließlich sollen die Gebühren für die Nutzung eines „U-Space“ nicht so hoch sein, dass Geschäftsmodelle wie der Transport von Medikamenten oder Blutkonserven nicht rentabel durchgeführt werden können.