Arbeiter reparieren die zerstörte Oberleitung. Auf fast allen Bahnsteigen im Münchner Hauptbahnhof standen die Züge still. Foto

Der Verkehr am Münchner Hauptbahnhof rollt wieder

Ein Bagger beschädigt eine Oberleitung, und dann geht in München nichts mehr mit der Bahn: Weder der Fern- noch der Regionalverkehr können zum Hauptbahnhof fahren. Mittlerweile ist der Bahnverkehr wieder aufgenommen.

Nach der massiven Störung in München Hauptbahnhof Aufgrund einer beschädigten Oberleitung wurde der Bahnverkehr dort am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Allerdings sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen, dass es vor allem bei S-Bahnen und Regionalzügen weiterhin zu Behinderungen kommen könne.

Demnach fallen am Freitagvormittag auf den Linien S2, S3 und S8 einige Züge des 10-Minuten-Takts aus, „aufgrund der gestrigen Reparaturen auf der.“ OberleitungAuch im Regionalverkehr fallen laut Bahn am Vormittag einige Züge aus, etwa von und nach Passau und Pfaffenhofen sowie von Regensburg und Landshut. Im Fernverkehr gibt es keine Einschränkungen mehr.

In der Nacht zum Freitag meldete die Bahn, dass die Reparaturarbeiten an der Oberleitung abgeschlossen seien. Nach ersten Erkenntnissen war ein Bagger an den Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke beteiligt München-Laim beschädigte ein komplettes Querbauwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt. Dadurch wurde die Strecke zwischen Hauptbahnhof und München-Pasing gesperrt.

Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr Der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt wurde bis auf wenige Ausnahmen komplett eingestellt. Der Münchner Hauptbahnhof konnte nicht angefahren werden.

Betriebssituation Regionalverkehr

Betriebssituation S-Bahn

dpa