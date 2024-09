Een taxi rijdt ’s nachts in de stad met twee uitstapjes: de chauffeur en de twee Tier sindsdien overleden. Der Mann heeft zich in een Krankenhaus gevestigd, met de politie als middelpunt. Die Pferde starben noch am Unfallort. Ik rijd nu al 32 jaar op weg van Hamburg naar Cuxhaven – het was nu gemakkelijk te missen.

Die Polizei U wordt vóór het ongeval geïnformeerd over uw eigen ongeval. Dat de Tiere auf der Bundesstraße hieronder was, habe man aber nicht gewusst, sagte a Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten een. De B73 was volledig beschermd tijdens deze frisse ochtenden.

