Gemessen an der Bevölkerung sinds in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Autos onderweg. Zum Jahresanfang waren in MV 543 Pkw uw 1.000 Einwohner und Einwohnerinnen gerapporteerd, dat is het Federale Bureau voor de Statistiek. Het was vorig jaar na de statistieken 541 en 2014 noch 514.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Kriminalitat :

Zahl von Autodiebstählen hat deutlich zugenommen

Z+ (abopflichtiger Inhalt); ARD en ZDF :

Länder legen Hervormingsplan voor Öffentlich-Rechtliche vor

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Daten zur Landtagswahl :

Zo sterk is het Berlijnse Einfluss auf Brandenburg



Hetzelfde geldt voor de autodichte in alle Oost-Duitse landen onder de Duitse federale regering en in alle West-Duitse landen. De laagste Pkw-Dichte wiesen sterven Stadtstaaten Berlijn (329), Hamburg (426) en Bremen (435) auf – unter alles opgetrokken eines besonderen dens ÖPNV-Netzes. Berlijn is een uniek Bundesland en is sinds 2014 gesloten.

Zum Jahresanfang oorlog in de Deutschland de Rekordzahl von 49,1 Millionen Pkw gerapporteerd. Wij zijn blij dat onze woonbeleving al lang had moeten plaatsvinden, waardoor het autobezit van 580 auto’s voor 1.000 inwoners en omwonenden toeneemt. Het record van 583 auto’s voor 1.000 burgers en burgers dateert uit het jaar 2022.

© dpa-infocom, dpa:241008-930-254627/1