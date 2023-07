Verkaufe Sunset‚S Amanza Smith ist auf dem Weg der Besserung.

Einen Monat, nachdem sie mitgeteilt hatte, dass sie wegen einer Blutinfektion in das Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert wurde, erholt sich der Reality-Star zu Hause.

„31 Tage später und ich bin raus!“ Amanza schrieb am 4. Juli in ihren Instagram Stories: „Ich lerne, wie man mein neues Antibiotika-Gerät benutzt, das in den nächsten Wochen rund um die Uhr an mich angeschlossen sein wird. #onthemend.“

Parallel zum Update teilte die 46-Jährige ein Videobild von sich, auf dem sie in einem T-Shirt und einer Jogginghose gemütlich auf einer Couch sitzt und fleißig zusieht, wie eine maskierte Frau zeigt, wie man das Gerät benutzt, während eine Krankenschwester ein Antibiotika-Gerät hochhält.

Eine Woche vor ihrer Entlassung gab Amanza ihren Followern einen Einblick in sie und informierte sie über ihre aktuellen Fortschritte.

„Ich werde stärker und kann mit einer Gehhilfe ein wenig zur Toilette gehen und im Zimmer herumlaufen, wenn meine Schmerzmittel es zulassen“, schrieb sie am 25. Juni auf Instagram neben Clips, in denen sie im Krankenhausbett lag, die Gehhilfe benutzte und auf die Toilette ging ein CT-Scan. „Sobald wir diese Schmerzen unter Kontrolle haben, kann ich möglicherweise nach Hause gehen.“