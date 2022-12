Verhungernde Bienen rauben Bienenstöcke aus, während ihre Wärter alles versuchen, um sie zu retten

Arkadien, Florida

Ihre geschäftigen, geschäftigen Geschäftspartner bestäuben alles, von Mandeln in Kalifornien bis hin zu Blaubeeren in Maine, so dass nur wenige Menschen den Zustand der amerikanischen Landwirtschaft so gut verstehen wie die Imker in Florida.

Aber kollidierende Klimakrisen haben nur wenige so traurig und besorgt zurückgelassen.

Die Stürme und Dürren von 1922 hatten bereits ihren Tribut von den Ernteerträgen gefordert, und ein trockener Mississippi blockierte die Erntelieferungen, als der Hurrikan Ian in das Epizentrum der Imkerei des Landes in Zentralflorida einschlug. Der Sturm ertränkte oder zerstörte Hunderttausende von Bienenstöcken und tötete Hunderte von Millionen Bienen – und diejenigen, die überlebten, hungern.

„Unser gesamtes Ökosystem wird auf den Kopf gestellt und wie ein Mixer verdreht“, sagte Keith Councell gegenüber CNN, als er auf seiner Farm in der Nähe von Arcadia, etwas nördlich und landeinwärts von Fort Myers, durch Haufen zerschmetterter und durchnässter Bienenstöcke wühlte.

„Das war wirklich schlimm, weil wir uns in der besten brasilianischen Pfefferblüte befanden“, erklärte er. „Das ist unsere Hauptnektarquelle im Herbst.“

Ein Großteil der amerikanischen Imkerei überwintert im Sunshine State, um die zuverlässige Blüte des brasilianischen Pfefferbaums einzufangen, bevor sie frische Bienen nach Kalifornien für die Mandelernte im Februar und dann weiter zu etwa 130 Obst- und Gemüsesaisons im ganzen Land verschifft.

Aber gerade als sich die Bienenstöcke Ende September mit Honig und jungen Bienen füllten, harkte der Sturm der Kategorie 4 an Land und warf nicht nur Zehntausende von Bienenkästen um und überschwemmte sie, sondern riss auch die Blüten und Blätter von Hunderten von Quadratkilometern Futter ab. „Einige dieser Bäume wurden sandgestrahlt“, sagte Councell. Und in einer weiteren grausamen Wendung bringen einige Bäume beim Absterben „Stressblüten“ hervor, die die hungrigen Bienen anziehen, aber keine Nahrung enthalten.

Notrationen wurden mit Lastwagen transportiert, als hungernde Bienen anfingen, andere Bienenstöcke zu berauben.

Councell klopfte an einen Plastikkrug von der Größe eines Gartenschuppens mit Zuckerwasser, daneben einen weiteren mit Maissirup. Die Hoffnung ist, dass das Ausstellen von Gläsern mit diesen süßen Sachen ausreichen wird, um die Bienen vorerst am Leben zu erhalten.

„Idealerweise würden sie verschiedene Pollen von verschiedenen Pflanzen sammeln, für all ihre Aminosäuren und Nährstoffe“, sagte Councell. „Man kann Bienen nicht einen Schokoriegel geben und erwarten, dass sie davon überleben. Sie brauchen diese volle Mahlzeit, aber jetzt, unsere Umwelt …“ Er zeigte auf die zerschmetterten Pfefferbäume und Orangenhaine. „Da ist nichts.“

Am nächsten Tag liefen ein Dutzend Imker um Mann Lake Bee und Ag Supply herum, tauschten Verlustgeschichten aus und füllten Formulare für Bundeshilfe aus, während Casey Paholski von Greater Good Charity Paletten mit Bienenfutter bereitstand, die die Trauernden kostenlos mitnehmen konnten.

„Dies ist Teil unserer Hurrikan-Hilfsbemühungen“, sagte er und beschrieb die Bemühungen, 500.000 Pfund Pollenersatz zu verschenken. „Wir haben Mahlzeiten an Speisekammern für Menschen und Tierbedarf an Tierheime gespendet, und jetzt spenden wir an Bienen. Wir können nicht vergessen, was dabei hilft, all das andere Essen auf den Tisch zu bringen.“

Vor dem Sturm gab es im ganzen Bundesstaat schätzungsweise 650.000 bewirtschaftete Bienenstöcke, in denen jeweils Zehntausende von Bienen und ihre Brut lebten. Experten sagen, das volle Ausmaß des Schadens könne seit Monaten nicht bekannt sein. „Diese Imker haben Ausrüstung verloren, sie haben ihre Bienen verloren“, sagte Amy Vu, Honigbienenspezialistin an der University of Florida. „Sie haben so viel verloren, was sich letztendlich auf die landesweite Lebensmittelproduktion auswirken wird. Sobald es für die Imker an der Zeit ist, diese Bestäubungsverträge zu erfüllen, werden sie ein besseres Gefühl dafür haben, wie viele Kolonien sie noch haben.“

Einer von drei Bissen Nahrung stammt von Bestäubern wie Honigbienen, eine USDA-Statistik, die Andrew Wagner bei einem Rundgang durch das Lagerhaus Mann Lake gerne vorträgt. Als Niederlassungsleiter beliefert er Imker aller Größen in einer Zeit, in der sich die Natur so dramatisch verändert hat, dass Bienen ohne menschlichen Schutz nicht mehr überleben können.

„Urbanisierung, Dürre, Mangel an natürlichem Futter, Autos, Pestiziden“, zählte Wagner die Drohungen auf. „Wenn jeder Imker im Land einfach alle seine Bienen in die Wildnis entlassen würde, würden wir schätzen, dass es etwa 2 bis 3 Jahre dauern würde, bis die Bienen einfach zusammenbrechen würden. Und deshalb brauchen wir die gesamte Öffentlichkeit, um sich über Bienen aufzuklären und zu engagieren. Nur ein paar Bienenstöcke im Hinterhof haben eine große Wirkung.“

Aber während Homesteader und Amateure im Hinterhof selbst den urbansten Landschaften lebenswichtige Bestäubernester hinzufügen können, machen sich die Profis in Florida Sorgen über die nächste Klimakatastrophe im Kalender – die Megadürre im Westen.

„Wenn Sie keine kalifornischen Mandeln haben, wird die kommerzielle Bienenindustrie wahrscheinlich zusammenbrechen“, sagte Jeremy Ham gegenüber CNN. Seine Old Florida Bee Company verlor über 2.700 Bienenstöcke und er füttert seine Überlebenden literweise ununterbrochen. „Sie müssen diese schwierige Entscheidung treffen: Ist es das Geld wert, zu versuchen, es zu retten, oder müssen Sie einfach weggehen und Ihre Medikamente nehmen? Es gibt nur so viele Orte, an denen Honig hergestellt werden kann. Es ist kein schönes Bild. Ich bin kein düsterer Typ, ich denke, es ist einfach die Realität.“