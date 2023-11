Verhütungspille beeinträchtigt das Gehirn von Frauen auf eine Weise, die Wissenschaftlern nicht bewusst war

Neue Forschungsergebnisse haben ergeben, dass die Antibabypille die angstregulierenden Regionen im Gehirn einer Frau beeinträchtigen kann.

Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK) verhindern eine Schwangerschaft, hauptsächlich indem sie den Eisprung verhindern. Weltweit wenden rund 150 Millionen Frauen die Verhütungsmethode an. Allerdings können die Pillen – die aus synthetischen Hormonen bestehen – eine Reihe negativer psychischer Nebenwirkungen verursachen, die selten behandelt werden.

Neue Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern der Universität Quebec in Montreal, veröffentlicht in der Zeitschrift Grenzen in der Endokrinologiehat herausgefunden, dass diese Hormone die Verarbeitung von Angst im Gehirn beeinflussen können.

Obwohl Wissenschaftler bereits wussten, dass verschiedene Sexualhormone Angstprozesse im Gehirn beeinflussen, ergab diese Untersuchung, dass Frauen, die die Kombinationspille einnahmen, einen dünneren ventromedialen präfrontalen Kortex hatten als Männer. Diese Gehirnregion ist mit emotionalen Reaktionen sowie Entscheidungsfindung und Selbstkontrolle verbunden.

„Es wird angenommen, dass dieser Teil des präfrontalen Kortex die Emotionsregulation aufrechterhält, beispielsweise die Verringerung von Angstsignalen im Kontext einer sicheren Situation. Unser Ergebnis könnte einen Mechanismus darstellen, durch den COCs die Emotionsregulation bei Frauen beeinträchtigen könnten“, so Alexandra Brouillard, Forscherin bei Dies teilte die Université du Québec à Montréal und Erstautorin der Studie in einer Pressemitteilung mit detaillierten Angaben zu den Ergebnissen mit.

Stock-Bild zeigt eine Frau, die nachts wach im Bett liegt. Neue Forschungsergebnisse haben ergeben, dass die Pille die angstregulierenden Regionen im Gehirn einer Frau beeinträchtigen kann.

Getty Images



Diese Ergebnisse untermauern andere frühere Studien zur Wirkung der Pille. Eine Studie aus dem Jahr 2022, veröffentlicht in Grenzen der Verhaltensneurowissenschaft, fanden heraus, dass von 72 Personen diejenigen, die orale Kontrazeptiva verwendeten, mehr Angst, Wut und Ekel verspürten als diejenigen, die dies nicht taten. Eine weitere Studie wurde 2016 in veröffentlicht JAMA Psychiatrie fanden heraus, dass hormonelle Empfängnisverhütung mit einem höheren Antidepressiva-Einsatz und Depressionen insgesamt verbunden war.

Die kanadischen Forscher untersuchten eine Gruppe von Frauen, die entweder kombinierte Verhütungsmittel verwendeten, diese früher einnahmen, aber nicht mehr einnahmen oder sie nie angewendet hatten. Sie untersuchten auch Männer.

Mit der Einnahme der Antibabypille sind zahlreiche Nebenwirkungen verbunden. Über bestimmte körperliche Nebenwirkungen werden Frauen in der Regel vor Beginn der Pilleneinnahme von ihrem Arzt aufgeklärt. Laut Brouillard werden jedoch psychische Nebenwirkungen und Veränderungen in der Gehirnentwicklung „selten thematisiert“.

„Angesichts der weit verbreiteten Verwendung von KOK ist es wichtig, die aktuellen und langfristigen Auswirkungen auf die Gehirnanatomie und die emotionale Regulierung besser zu verstehen“, sagte sie. „Da wir über eine verringerte kortikale Dicke des ventromedialen präfrontalen Kortex bei KOK-Anwendern im Vergleich zu Männern berichten, legen unsere Ergebnisse nahe, dass KOK bei ihrer derzeitigen Anwendung einen Risikofaktor für Defizite bei der Emotionsregulation darstellen könnten.“

Wissenschaftler haben bereits herausgefunden, dass Frauen häufiger unter Angstzuständen und Stress leiden als Männer. Und hormonelle Schwankungen, die durch die Einnahme der Pille verändert werden, könnten ein Grund dafür sein.

Wissenschaftler fanden diesen Effekt bei Frauen, die derzeit die Pille einnahmen, nicht jedoch bei Frauen, die sie einmal eingenommen hatten, aber damit aufgehört hatten. Dies deutet darauf hin, dass die Wirkung der Pille auf die Hirnrinde möglicherweise reversibel ist. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um diese Theorie zu überprüfen.

Haben Sie einen Tipp für eine Wissenschaftsgeschichte, über die Newsweek berichten sollte? Haben Sie eine Frage zur Antibabypille? Lassen Sie es uns über science@newsweek.com wissen.