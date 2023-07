Siesta gehört in südlichen Ländern zum Alltag. Auch in Deutschland könnte eine Mittagspause in den Sommermonaten die Hitze erträglicher machen. Laut Gesundheitsmeteorologe Matzarakis hätte es vor allem einen Zweck. Für einen Besuch im Freibad sollte es nicht genutzt werden.

Siesta an heißen Tagen auch in Deutschland? Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizinische Meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst (DWD), findet das eine „tolle Sache“. Der Gesundheitsmeteorologe betonte, dass die Menschen lernen müssten, sich bei Hitze anders zu verhalten.

Der Vorsitzende des Bundesverbandes der Sanitätsoffiziere (BVÖGD), Johannes Nießen, hatte sich angesichts der hohen Temperaturen für eine Mittagsruhe in den Sommermonaten ausgesprochen. Denn wenn es sehr heiß sei, seien die Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Laut Matzarakis hat eine Siesta, wie sie in südlichen Ländern üblich ist, vor allem einen Zweck: „Sie ermöglicht es, Aktivitäten zu reduzieren und die Sonneneinstrahlung während des Tages, wenn es heiß ist, zu reduzieren.“ Matzarakis sagte, die Siesta dürfe nicht mit einem langen Nickerchen verwechselt werden, da sich dies negativ auf den nächtlichen Schlaf auswirken könne. „Wenn ich eine Siesta mache, schlafe ich 15 bis 20 Minuten – das reicht.“ Obwohl man in klimatisierten Büros bei Hitze besser durch den Tag kommt, ist es auch wichtig, an heißen Tagen ausreichend zu trinken.

Klar muss auch sein: Die Zeit der Siesta sollte nicht für einen Besuch im Freibad oder eine Trainingseinheit im Fitnesscenter genutzt werden, denn Zweck der Siesta ist die Reduzierung der körperlichen Aktivität. „Es muss einen Kulturwandel geben“, sagte Matzarakis. Es sollte beispielsweise geprüft werden, ob die Arbeitszeiten entsprechend angepasst werden könnten.

Aber auch Gleitzeitregelungen mit einem besonders frühen Arbeitsbeginn könnten dazu beitragen, die Arbeit in der heißesten Zeit des Tages einzuschränken. Auch die Ernährung sollte bei hohen Temperaturen angepasst werden: „Ich bevorzuge einen Salat oder eine Wassermelone – und keine Schweinshaxe.“ Sollte eine Siesta eingeführt werden, müssten auch andere Fragen berücksichtigt werden: „Wie sieht es mit den Einsatzkräften aus? Wie ist es mit Betreuern und Pflegekräften – und mit den betreuten Menschen, wenn sie auch zur Siesta gehen?“