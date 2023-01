Verhaftungsvideo von Tire Nichols, das von Memphis-Beamten veröffentlicht wurde

Einige der fünf ehemaligen Memphis-Polizisten, die bei der tödlichen Prügelstrafe auf Tyre Nichols angeklagt waren, waren Mitglieder einer kürzlich geschaffenen Einheit, die mit der Bekämpfung der zunehmenden Kriminalität in der Stadt beauftragt war.

Bei ihrer Einführung im Jahr 2021 wurde die SCORPION-Einheit – die für Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods steht – als direkte Reaktion auf einige der schlimmsten Verbrechen der Stadt angekündigt. Bürgermeister Jim Strickland setzte sich für die Einheit ein, erwähnte sie in einer Ansprache an die Stadt im Januar 2022 und verwies stolz auf 566 Verhaftungen – 390 davon wegen Verbrechen – und mehr als 103.000 US-Dollar in bar beschlagnahmt.

„Statistisch gesehen war die Kriminalität vom Haken. Taktisch gesehen war es der logische Schritt für eine Polizeibehörde, SCORPION zu gründen“, so John Miller, Chief Law Enforcement and Intelligence Analyst bei CNN. „Diese Einheiten werden in Gebiete geschickt, in denen die Polizei den Anstieg der Gewaltkriminalität verfolgt.“

Miller sagte, „gezielte Bereitstellungen können eine gute Wirkung haben“, merkte jedoch an, dass es Probleme geben könnte:

„Die Probleme können an drei zentralen Stellen liegen: Haben sie ein spezifisches, maßgeschneidertes Training zur Deeskalation erhalten und wie sie verhindern können, dass sich Ereignisse zu schnell drehen? Haben sie sich im Auswahlverfahren neben der Auswahl von Beamten, die Aufzeichnungen über Waffenverhaftungen hatten, ihre zivile Beschwerdehistorie und ihren Einsatz von Gewalt angesehen und mit ihren ehemaligen Vorgesetzten über ihre Eignung für diese Art von Arbeit gesprochen? Endlich Aufsicht.“

Einheit nach Nichols‘ Tod deaktiviert: Mindestens zwei der wegen Nichols‘ Tod angeklagten Beamten waren Mitglieder von SCORPION, und CNN berichtete am Freitag, dass die Einheit während eines Überprüfungsverfahrens durch das Memphis Police Department deaktiviert wurde.

Polizeimajor Karen Rudolph sagte CNN, dass die Einheit „nicht aufgelöst wurde“ und dass die Überprüfung 10 solcher Spezialeinheiten umfasst, „die ähnlich arbeiten“ wie SCORPION.

In einem wöchentlichen Brief an die Gemeinde von Memphis kommentierte Strickland die Überprüfung ebenfalls.

„Es ist klar, dass diese Beamten gegen die Richtlinien und die Ausbildung der Abteilung verstoßen haben. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. Wir leiten eine externe, unabhängige Überprüfung der Ausbildung, der Richtlinien und des Betriebs unserer spezialisierten Einheiten ein. Seit diesem Ereignis war und ist die SCORPION-Einheit inaktiv“, schrieb der Bürgermeister.

Der Familienanwalt von Nichols, Antonio Romanucci, hat die Polizeichefin von Memphis, Cerelyn „CJ“ Davis, aufgefordert, die Einheit sofort aufzulösen.

Hier können Sie mehr über die Einheit Memphis SCORPION lesen.

Don Lemon und Jamiel Lynch von CNN haben zu diesem Beitrag beigetragen.