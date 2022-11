Verhaftungen auf Mallorca: Frauen werden 21 Stunden am Tag zur Prostitution gezwungen

Unglaublich, was diese Frauen auf Mallorca ertragen mussten. Sie kamen auf die Insel, um als Krankenschwestern oder Dienstmädchen zu arbeiten, wurden dann aber von skrupellosen Zuhältern zur Prostitution gezwungen.

Äußerst brutale Ausbeutung von Prostituierten auf Mallorca: Die Polizei auf der spanischen Ferieninsel hat drei mutmaßliche Zuhälter festgenommen, die Frauen gezwungen haben sollen, 21 Stunden am Tag zu arbeiten. Betroffen seien zwei Ausländer, die unter falschen Versprechungen auf die Insel gelockt worden seien, berichtete die „Mallorca Zeitung“ am Montag unter Berufung auf die mallorquinische Polizei. Die Opfer dürften sich nur drei Stunden am Tag ausruhen, hieß es.

Ein Mann und zwei Frauen festgenommen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 52-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 26 und 27 Jahren. Sie hätten den aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Opfern gut bezahlte Jobs als Dienstmädchen oder Krankenschwestern versprochen.

Frauen wurden bedroht

Auf der Insel angekommen, wurden die Frauen unter dem Vorwand, angebliche Schulden abarbeiten zu müssen, in einer Wohnung in Palma zur Prostitution gezwungen. Ihnen wurde auch mit Gewalt gegen ihre Familien zu Hause gedroht. Auch die Pässe der Opfer wurden beschlagnahmt. Die Ausbeutung wurde den Angaben zufolge aufgedeckt, weil die Frauen trotz strenger Überwachung Ende August fliehen und die Polizei alarmieren konnten. Weitere Festnahmen seien nicht ausgeschlossen, hieß es. Die Ermittlungen dauern noch an.