„Verhaftet, gefoltert und beleidigt“, sagen Arbeiter, die von Israel nach Gaza zurückgebracht wurden | Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

Gazastreifen – Die letzten Wochen waren zutiefst traumatisch für Zaki Salameh, einen Bewohner des Gazastreifens, der als Bauarbeiter in einer israelischen Stadt arbeitete, als am 7. Oktober der Krieg ausbrach.

In der Zeit nach dem beispiellosen Angriff der Hamas auf Außenposten der israelischen Armee und umliegenden Dörfern an diesem Tag – und der seitdem unerbittlichen Bombardierung des Gazastreifens durch israelische Streitkräfte – wurde Salameh verhaftet, gefoltert und verhört.

Der 55-Jährige sagte, er bedauere die Arbeit in Israel „zutiefst“. Aus Angst vor Repressalien der israelischen Armee wollte er nicht sagen, wo er arbeitete. Er ist einer von mindestens 18.500 Einwohnern Gazas, die eine Arbeitserlaubnis außerhalb der Enklave hatten.

Salameh sagte, er und andere palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen seien am 8. Oktober festgenommen und markiert worden, bevor sie in das Ofer-Gefängnis am Rande der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland gebracht wurden. Sie wurden zum Verhör vorgeladen und mehrere Tage lang auf einem elektrischen Stuhl gefoltert, wie Salameh es nannte.

„Die Israelis haben uns seltsame Fragen gestellt“, sagte er. „Sie wollten wissen, wo sich die Hamas-Tunnel befinden, wo die Raketenwerfer platziert sind und wie sich die Kämpfer in und um Gaza bewegen.“

Die israelischen Behörden hätten die Arbeiter auch zu ihren Nachbarn, ihren Wohngebieten und den dort lebenden Personen befragt, fuhr er fort, und drohten, sie für den Rest ihres Lebens einzusperren.

„Sie wollten wissen, was wir über die Al-Aqsa-Flutoperation wussten“, sagte er und bezog sich dabei auf den Überraschungsangriff der Hamas, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden.

„Einige der jungen Männer wurden auf sehr brutale Weise gefoltert und beleidigt“, sagte Salameh. „Die Fragen waren lächerlich. Die Israelis wissen genau, wer wir sind, und wenn wir irgendwelche Verbindungen zur Hamas hätten, würden wir nicht einmal die Arbeitserlaubnis bekommen.“

Am Freitagmorgen teilte das israelische Militär mit, es habe 3.200 Arbeiter aus Gaza über den südlichen Grenzübergang Karem Abu Salem – oder Karem Shalom – zurück in die Küstenenklave entlassen.

Dies folgte einer Entscheidung der israelischen Regierung in der Nacht zuvor, dass diesen Arbeitern keine Arbeitserlaubnis mehr erteilt werden würde.

„Israel bricht jeglichen Kontakt mit Gaza ab“, sagte die Pressestelle der israelischen Regierung am Donnerstag.

„Es wird keine palästinensischen Arbeiter mehr aus Gaza geben. Die Arbeiter aus Gaza, die am Tag des Kriegsausbruchs in Israel waren, werden nach Gaza zurückgebracht.“

Ausgewiesen, verhaftet, zusammengetrieben

Bewohner des Gazastreifens, die eine Arbeitserlaubnis außerhalb der Enklave hatten, arbeiteten häufig auf dem Bau, während andere in Restaurants und Einkaufszentren arbeiteten. Das Geld, das sie verdienten, war eine Quelle der Erholung, nachdem die 17-jährige Blockade des Gazastreifens durch Israel die Wirtschaft zerstört und zu einer Arbeitslosenquote von fast 50 Prozent geführt hatte.

Die Genehmigungen für diese Arbeiter wurden nach einer strengen Sicherheitsprüfung durch den israelischen Geheimdienst und die israelische Armee genehmigt. Dies bedeutete, dass nach einer gründlichen Hintergrundüberprüfung bestätigt wurde, dass es sich bei jedem Arbeiter um einen Zivilisten ohne politische Zugehörigkeit im Gazastreifen oder Verbindungen zu bewaffneten palästinensischen Gruppen und Widerstandsgruppen handelte.

Doch als Israel begann, den Gazastreifen zu bombardieren, begann die israelische Armee, Gaza-Arbeiter von ihren Arbeitsplätzen in israelischen Städten zu vertreiben.

Tausende Arbeiter wurden wie Salameh verhaftet und in das Ofer-Gefängnis gebracht. Einige wurden zusammengetrieben und an anderen unbekannten Orten festgehalten, ohne Kontakt zu ihren Familien. Andere wurden an Kontrollpunkten im besetzten Westjordanland abgeladen und machten sich nur mit der Kleidung, die sie trugen, auf den Weg in palästinensische Städte.

Mehrere israelische Menschenrechtsorganisationen wie Gisha und HaMoked sagten, einige der Arbeiter seien unter Verstoß gegen das Völkerrecht illegal in Militäreinrichtungen festgehalten worden. Die Organisationen haben Petitionen und Einzelanfragen an die israelischen Behörden geschickt, in denen sie Informationen über den Aufenthaltsort der Arbeiter sowie anderer Gaza-Bewohner forderten, die eine medizinische Genehmigung für die Einreise nach Israel erhalten hatten und ebenfalls festgenommen wurden.

Fadi Bakr, der in einem israelischen Einkaufszentrum gearbeitet hatte, wurde am 7. Oktober entlassen. Der 29-Jährige erhielt vor anderthalb Jahren eine Arbeitserlaubnis und verbrachte normalerweise jeweils eine Woche in Israel bevor er zu seiner Familie in die Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen zurückkehrte.

Nach seiner Entlassung machte sich Bakr auf den Weg in das besetzte Westjordanland und blieb mit anderen Arbeitern in Hebron, die, wie er sagte, alle über die sich abzeichnenden Schrecken im Gazastreifen verstört waren.

„Ich machte mir große Sorgen um meine kleinen Kinder, meine Frau und meine Familie“, sagte er. „Die Intensität der Bombenangriffe auf Gaza ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Es ist grausam und brutal und ich konnte kaum Kontakt zu meiner Familie haben.“

Einige Tage später stürmten israelische Streitkräfte das Gebäude Bakr und die Arbeiter, in denen sie sich aufhielten, und brachten sie ins Ofer-Gefängnis.

Die Arbeiter wurden 20 Tage lang festgehalten, bevor sie freigelassen wurden.

„Zum ersten Mal habe ich große Angst, weil ich nicht weiß, ob ich meine Familie wiedersehen werde oder nicht“, sagte er.

„Die Israelis haben uns Tag und Nacht zu unserer Beziehung zur Hamas-Bewegung verhört, obwohl wir keinerlei Verbindung zu irgendeiner politischen Bewegung hatten. Wir sind nur zur Arbeit gekommen.“

Die Arbeiter sagten auch, sie seien geistig erschöpft, weil sie an ihre Familien denken mussten, die im Gazastreifen ständig bombardiert wurden.

Bakr sagte, er sei verärgert darüber, dass die Palästinensische Autonomiebehörde offensichtlich keine Maßnahmen ergriffen habe, um ihre Verhaftungen anzufechten oder ihr Wohlergehen zu überprüfen.

„Wie können Städte, die angeblich unter der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde stehen, ohne Frage von israelischen Streitkräften überfallen werden?“ fragte er bitter. „Wir hatten keinen Schutz, und kein palästinensischer Beamter kam zu unserer Verteidigung und fragte nicht einmal, wie wir behandelt wurden oder nach der Möglichkeit unserer Freilassung aus dem Gefängnis.“

Das Schicksal der anderen Arbeiter ist unbekannt

Die israelische Offensive hat den Gazastreifen verwüstet und mehr als 9.000 Menschen getötet, darunter 3.826 Kinder. Bei den Angriffen auf dicht besiedelte Gebiete, darunter Flüchtlingslager und Wohnheime, wurden mehr als 32.000 Menschen verletzt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 45 Prozent der Häuser im Gazastreifen beschädigt oder zerstört wurden.

Zusätzlich zur Blockade, die Gaza den Zugang zu Treibstoff, sauberem Wasser und Strom verwehrt, wurden auch die meisten seiner Infrastrukturen und Hauptstraßen schwer beschädigt.

Als die Arbeiter am Freitag mit einem Gesichtsausdruck von Müdigkeit und Erschöpfung die Grenze zum Gazastreifen überquerten, fragten sie sich, was ihre Familien angingen und wie sie sie erreichen könnten.

Salamehs Familie lebte in der nördlichen Stadt Beit Lahiya, musste jedoch aufgrund der schweren Bombardierung das Land verlassen. Sie sind jetzt in einer der von den Vereinten Nationen geführten Schulen in Khan Younis untergebracht.

„Es gab keine Autos oder andere Fahrzeuge, die mich vom äußersten Süden in die Innenstadt brachten“, sagte er.

Die Straßen sind nicht sicher, aber es gelang ihm, mit Tuk-Tuks und einem Pferdewagen mitzufahren, die die Verwandten anderer Arbeiter zum Grenzübergang mitgebracht hatten.

Das Schicksal Tausender anderer Gaza-Bewohner, die in Israel arbeiteten, ist weiterhin unbekannt.

Tasneem Aqel, die in Gaza-Stadt lebt, sah ihren Vater zuletzt zwei Wochen vor dem 7. Oktober.

„Ich habe ihn in den ersten Kriegstagen einmal kontaktiert und er sagte mir, dass er immer noch in Israel arbeite“, sagte sie. „Aber dann kursierten die Nachrichten über die Vertreibung von Arbeitern und ihre Deportation in Gebiete des Westjordanlandes.“

Als Tasneem erneut versuchte, ihren Vater anzurufen, erhielt sie keine Antwort. Es gelang ihr, den Freund ihres Vaters anzurufen, einen Arbeitskollegen, der mit ihm über den nördlichen Grenzübergang Beit Hanoun/Erez aufgebrochen war.

„Ich habe nur herausgefunden, dass mein Vater in Ramallah sein Telefon verloren hat“, sagte sie. „Sein Freund sagte, er hätte keine Neuigkeiten über ihn, also sei mein Vater höchstwahrscheinlich immer noch im Gefängnis.“