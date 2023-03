De Premier League keert woensdagavond terug met twee wedstrijden die beide enorme implicaties zullen hebben aan beide uiteinden van de tafel, aangezien Arsenal Everton ontvangt, terwijl Liverpool Wolves verwelkomt op Anfield.

TalkSPORT’s eigen Alan Brazil heeft zijn wedtips naar voren gebracht voorafgaand aan de Premier League-wedstrijden van woensdag, waardoor de kansen van elk van hen worden vergroot.

In de eerste wedstrijd die van start gaat, is Arsenal op zoek naar wraak tegen Everton nadat de Gunners begin februari in Goodison Park werden verslagen.

De ploeg van Mikel Arteta kan hun voorsprong aan de top van de Premier League uitbreiden tot vijf punten door woensdagavond te winnen van de mannen van Sean Dyche.

De Toffees gleden terug in de degradatiezone na hun thuisnederlaag tegen Aston Villa in het weekend, en weten dat alleen een overwinning genoeg zou zijn voor de Merseyside-club om uit de onderste drie te klimmen.

Liverpool heeft woensdag de kans om weer te winnen na de vernederende nederlaag van vorige week tegen Real Madrid, gevolgd door een doelpuntloos gelijkspel tegen een worstelende ploeg van Crystal Palace.

The Reds kunnen terug klimmen naar de top zes met een overwinning op Wolves, waardoor ze slechts zes punten verwijderd zijn van de top vier met een wedstrijd in de hand.

Wolven zijn teruggesleept in degradatiestrijd nadat ze twee weken geleden thuis verloren van Bournemouth, voordat ze vrijdagavond een voorsprong op Fulham niet konden vasthouden.

De ploeg van Julen Lopetegui staat drie punten boven de dropzone, dus een overwinning op Anfield zou hen in de nabije toekomst uit de gevarenzone houden.

De boosts van Alan Brazil

Arsenal v Everton (wo, 19:45 uur)

Andre Onana krijgt een kaart, beide teams scoren en 4+ kaarten – (was 12/1) NU 15/1 – CLAIM HIER

Martin Odegaard en Eddie Nketiah elk 2+ schoten op doel en Leandro Trossard eerste doelpuntenmaker – (was 22/1) NU 25/1 – EIS HIER OP

Liverpool v Wolves (wo, 20.00 uur)

Cody Gakpo scoort op elk moment, Ruben Neves krijgt een kaart en Liverpool wint – (was 17/2) NU 1/10 – EIS HIER OP

Darwin Nunez en Pablo Sarabia 2+ schoten op doel elk en 3+ goals – (was 13/1) NU 16/1 – CLAIM HIER

