Vergleichen lohnt sich: Die besten Portale für Autoversicherungen

Viele Verbraucher suchen nach Möglichkeiten, Geld zu sparen, auch bei der Kfz-Versicherung. Ist die jetzige Police noch die beste Wahl oder kann man durch den Wechsel sparen? Vergleichsportale im Internet können hier weiterhelfen. Allerdings liefert die Suche nicht überall Tarife zum besten Preis, wie ein Test zeigt.

Die Vergleichsportale können den Weg zur günstigsten Kfz-Versicherung weisen, die Preisanalyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität offenbart aber auch Unterschiede zwischen den vermeintlichen „Bestpreis-Tarifen“.

Nicht jedes Portal findet den besten Tarif

Ein Beispiel: In einem Testszenario mit identischen Eckdaten liegt das günstigste Angebot für eine Mercedes C-Klasse bei rund 606 Euro im Jahr, bei zwei weiteren Portalen liegt die günstigste Auto-Vollkaskoversicherung bei jeweils 775 Euro – eine Differenz von rund 170 Euro.

Je nach Nutzerprofil und Fahrzeug ist das Portal mit dem besten Preis im Test im Schnitt gut zehn Prozent günstiger als das beste Angebot des preisgünstigsten Konkurrenten. Generell sind die Einsparmöglichkeiten in den höheren Fahrzeugklassen und beim untersuchten Elektroauto größer als beispielsweise bei Kleinwagen und Autos der Kompaktklasse.

Service mit Defiziten

Ihre Kundenorientierung beweisen die Vergleichsportale vor allem dort, wo ihre Domain ist: im Internet. Hier erzielen die Anbieter ein gutes Serviceergebnis. Der Tarifvergleich ist überall einfach und transparent – ​​auch individuell ausgewählte Tarife und deren Leistungen lassen sich bequem und unverbindlich vergleichen. Die Eingabe persönlicher Daten ist nur erforderlich, wenn Sie eine Online-Transaktion abschließen möchten, wobei die sichtbare SSL-Verschlüsselung für Sicherheit sorgt.

Anders am Telefon und bei Anfragen per E-Mail: Lange Warte- und Bearbeitungszeiten sind hier nur ein Schwachpunkt. Die Auskunft der Mitarbeiter ist zwar freundlich, aber oft oberflächlich und wenig individuell. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, rät: „Wer über einen Wechsel der Kfz-Versicherung nachdenkt und Einsparpotenziale ausschöpfen möchte, sollte nicht nur einen Anbieter konsultieren zwei oder drei Portale ohne großen Zeitaufwand.“

Die Rangliste

Testsieger Verivox mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“. Beim Online-Service zeichnet sich das Portal durch einen sehr hohen Informationswert der Website und positive Nutzerbewertungen, beispielsweise im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit, aus. Anfragen per E-Mail beantwortet der Anbieter freundlich und verständlich. Am Telefon punktet Verivox mit sehr kurzen Wartezeiten von durchschnittlich nur neun Sekunden. Bei der Analyse der günstigsten Tarifangebote schneidet das Portal am zweitbesten ab.

Bekommt den zweiten Platz Check24, ebenfalls mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“. Das Vergleichsportal bietet insgesamt die günstigsten Tarife; Für acht der 15 Szenarien liefert der Rechner das attraktivste Angebot. Verbraucher sparen bei der Anmeldung durchschnittlich neun Prozent der Kosten (im Vergleich zum empfohlenen Tarif des „teuersten“ Portals), im Einzelfall liegt das Einsparpotenzial sogar bei rund 22 Prozent. In puncto Service liegt Check24 mit einem guten Ergebnis an zweiter Stelle.

Auf dem dritten Platz platziert Geld.de (Qualitätsurteil: „gut“). Sowohl bei den Leistungen als auch bei den günstigsten Tarifen ist das Portal der drittbeste Anbieter. Besonders für Familien bietet Geld.de attraktive Tarifangebote: Für drei der fünf entsprechenden Profile führt der Vergleich hier zum attraktivsten Tarif im Test.