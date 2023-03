“We krijgen bijna elke dag berichten uit Iran dat meer schoolmeisjes worden vergiftigd”, zegt vrouwenactiviste Fariba Balouch, die de afgelopen drie jaar in ballingschap in Londen leeft. “Ouders zijn wanhopig en weten niet bij wie ze terecht kunnen”, vertelde ze aan DW. “Deze week hebben ouders uit de stad Chabahar contact met ons opgenomen. Het is beangstigend dat het maar niet ophoudt.”

De havenstad Chabahar aan de Golf van Oman heeft 200.000 inwoners en komt zelden in het nieuws. Nu zijn er berichten dat daar ook schoolmeisjes zijn vergiftigd.

“Het land zou nu in een staat van aangename verwachting moeten verkeren, maar daar is bijna geen besef van”, zegt een 41-jarige moeder uit Teheran. “Iedereen is bezorgd en boos.” Ze doelt op het Iraanse nieuwjaarsfeest Nowruz, dat over minder dan twee weken plaatsvindt. Het nieuwe jaar in Iran begint met de lente, op 20 maart. Het 13-daagse Nowruz-festival is het belangrijkste op de Iraanse kalender, vergelijkbaar met Kerstmis in het Westen. Scholen sluiten voor de twee weken vakantie.

Maar volgens de moeder van Teheran: “Veel ouders sturen hun kinderen al niet meer naar school. De directeur van de basisschool van mijn dochter is begripvol. Ze is zelf moeder.”

Geen informatie van de autoriteiten

Andere ouders hebben in informele gesprekken met DW benadrukt hoe stressvol ze de huidige situatie vinden – deels omdat de autoriteiten geen informatie hebben vrijgegeven over de stoffen die zijn gebruikt om de schoolmeisjes te vergiftigen. Iraanse media zeggen dat er tot nu toe meer dan 2.500 gevallen van vergiftiging op scholen zijn geweest. Veel slachtoffers moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Veel schoolmeisjes zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht Afbeelding: SalamPix/ABACA/foto alliantie

Er circuleren online foto’s van schoolmeisjes met loopneuzen en verwijde pupillen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Artsen en experts in Iran zouden zijn gewaarschuwd geen commentaar te geven. De geestelijke Mohammad Reza Nourollahi uit de stad Qom, waar in november 2022 de eerste mysterieuze vergiftigingen werden gemeld, heeft kritiek geuit op dit besluit. In een interview met het Shia News Agency Shafaqna eerder deze week riep hij de autoriteiten op om experts over de zaken te laten praten en zei: “Laat ouders weten wat er aan de hand is.”

Ook in andere landen kunnen deskundigen geen geldige uitspraken doen over de vergiftigingen vanwege het ontbreken van vrij beschikbare informatie. Carsten Schleh, een Duitse toxicoloog, benadrukte dit toen hij door DW werd benaderd voor commentaar. Hij wees erop dat in veel rapporten de vergiftigde schoolmeisjes een rotte geur zouden hebben genoemd.

“Toen ik las over de rotte geur, dacht ik meteen aan waterstofsulfide”, zei hij. “Het ruikt naar rotte eieren, zelfs in lage concentraties, en een kleine hoeveelheid kan ademhalingsproblemen, hoofdpijn, enzovoort veroorzaken.”

Mogelijk “nocebo-effect”

Dit zijn ook symptomen die slachtoffers hebben beschreven toen ze met de Iraanse staatsmedia spraken. Schleh gelooft dat deze beschrijvingen wijzen op de mogelijkheid van een zogenaamd nocebo-effect: “Dat wil zeggen: de schoolmeisjes anticiperen op een nadelig effect, waar ze dan last van hebben. Het is een zichzelf versterkend systeem. Je zou dus waterstofsulfide kunnen hebben, als een sterk ruikende chemisch, versterkt door de psyche, en op die manier zou je angst en terreur kunnen verspreiden met relatief weinig schade aan de gezondheid. Maar, zoals ik al zei, dit is allemaal pure speculatie totdat ik meer informatie heb.’

Iran onderzoekt 'gasaanvallen' op schoolmeisjes

Over wie zo’n chemische stof zou kunnen maken, zegt de toxicoloog: “In principe is het relatief eenvoudig om waterstofsulfide in een laboratorium te produceren. Wat je zou hebben zou een zeer onzuiver product zijn, maar de geur en de eerste effecten zouden er zijn. .”

Het sterkste effect op dit moment is de verspreiding van angst en onzekerheid in de samenleving. De religieuze leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft verklaard dat “iedereen die hierachter zit zwaar gestraft moet worden”. Maandag beschreef hij de vergiftigingen als een “onvergeeflijke misdaad”.

De opperrechter van Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, kondigde aan dat de gearresteerden in verband met de vergiftigingen beschuldigd zouden worden van de misdaad van “corruptie op aarde”. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze de doodstraf krijgen.

Worden de daders beschermd?

Nu heeft het Iraanse persbureau Fars, dat dicht bij de Revolutionaire Garde staat, de eerste arrestaties gemeld. Verdachten in vijf provincies zouden zijn vastgehouden. Fars haalde de onderminister van Binnenlandse Zaken Majid Mirahmadi aan, die verantwoordelijk is voor de veiligheidstroepen. Mirahmadi zei op de staatstelevisie dat de arrestaties waren verricht op basis van ‘bevindingen van de inlichtingendienst’. Hij gaf geen details over de identiteit van de gearresteerden, de omstandigheden van hun arrestatie of hun vermoedelijke rol bij de vergiftigingen. Wat hij wel zei was: “Sommigen van hen waren echter geen ‘vijanden van God’ en werden vrijgelaten na ondervraging en verklarende discussies.”

Een Iraanse leraar die op 7 maart protesteerde, houdt een bord vast met de tekst “Moeder, ik wil ademen!” Afbeelding: SalamPix/ABACA/foto alliantie

Veel Iraniërs zien deze verklaring als bewijs dat de daders uit conservatieve religieuze kringen komen, goede connecties hebben binnen het veiligheidsapparaat en worden gesteund door machtige ayatollahs. Ruim drie maanden lang ontkenden de veiligheidsdiensten alles. In plaats daarvan werden journalisten die verslag deden van de incidenten gearresteerd. Het is nog maar een maand geleden dat de autoriteiten toegaven dat deze mysterieuze vergiftigingen gerichte aanvallen kunnen zijn, bedoeld om meisjes uit te sluiten van schoolonderwijs.

Deze week waren er protesten in verschillende steden in het land. Ouders, familieleden en leerkrachten sloten zich aan bij de demonstraties. Ze eisten meer veiligheid voor schoolkinderen en beschuldigden de autoriteiten ervan onvoldoende actie te ondernemen tegen de vergiftigingen. Een aantal demonstranten werd gearresteerd.

Dit artikel is vertaald uit het Duits