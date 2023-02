Als de conservatieven uiteindelijk beslissen in het voordeel van de uitdagers van het beleid, maakte de hoorzitting duidelijk dat ze zullen moeten worstelen met de juridische vragen waarom staten en individuele leners mogen aanklagen over het programma – vragen die naar voren kwamen als een vlampunt tijdens de argumenten.

Miljoenen in aanmerking komende leners van studieleningen zouden tot $ 20.000 van hun schuld kwijtgescholden kunnen zien, afhankelijk van de uitkomst van de argumenten. Hoe en wanneer de uitspraak van de rechters ook zal bepalen wanneer de betalingen op federale studieleningen zullen worden hervat nadat bijna drie jaar geleden een pandemie-gerelateerde pauze was ingevoerd.

In Biden v. Nebraska voerde een groep door de Republikeinen geleide staten aan dat de regering haar gezag overschreed door de pandemie te gebruiken als voorwendsel om het ware doel te maskeren van het nakomen van een campagnebelofte om de schulden van studentenleningen weg te werken.

De tweede zaak is Department of Education v. Brown, die aanvankelijk werd aangespannen door twee personen die niet in aanmerking kwamen voor het programma en beweerden dat de regering bij de invoering ervan niet het juiste regelgevingsproces had gevolgd.

Hier zijn afhaalrestaurants van de mondelinge argumenten:

Conservatieven zien deze zaak als een nieuwe kans om agressieve acties van Biden in toom te houden

In de vragen die de conservatieve rechters stelden, gaven ze aan dat ze de zaak van de GOP-staten zien als een nieuwe kans voor de rechtbank om de grenzen te trekken wanneer de uitvoerende macht wel en niet kan handelen zonder het Congres.

Verschillende van de uitwisselingen hadden betrekking op de toepassing van de zogenaamde ‘Major Questions Doctrine’, een juridische theorie die wordt omarmd door de Republikeinse aangestelden van de rechtbank en die zegt dat het Congres naar verwachting specifiek zal spreken wanneer het een instantie de macht geeft om iets van grote politieke of politieke aard te doen. economische betekenis.

De staten beweren dat volgens de doctrine het Biden-studentenschuldenprogramma moet worden geblokkeerd.

Opperrechter John Roberts zei tegen de Amerikaanse advocaat-generaal Elizabeth Prelogar dat de zaak “buitengewoon ernstige belangrijke kwesties aan de orde stelt over de rol van het Congres”.

Rechter Brett Kavanaugh vroeg Prelogar om het geschil te vergelijken met zaken in de geschiedenis van de rechtbank waarin de rechtbank zich uiteindelijk verzette tegen beweringen van de regering dat een nationale noodsituatie de agressieve, eenzijdige actie van de uitvoerende macht rechtvaardigde. En rechter Neil Gorsuch stelde de advocaat-generaal van Nebraska, James Campbell, die de rode staten vertegenwoordigt, een reeks vragen die erop gericht leken de rechtbank te helpen de doctrine verder uit te werken.

Advocaat voor GOP-staat wordt op staande voet op de vingers getikt

Of de GOP-staten worden bedreigd door het soort schade dat het gepast maakt dat een rechtbank tussenbeide komt, was een belangrijk thema. Campbell ontving een reeks vragen – van rechters aan beide kanten van het ideologische spectrum – over de vraag of de staten deze procedurele drempel, die bekend staat als ‘staan’, hadden overwonnen.

Een bijzonder knelpunt in de hoorzitting waren de argumenten van de staten dat de potentiële schade van het programma voor het kwijtschelden van leningen aan MOHELA – de door Missouri opgerichte entiteit die leningen in de staat verstrekt – Missouri aanzien geeft. Verschillende rechters merkten op dat MOHELA zijn eigen rechtszaak had kunnen aanspannen tegen het programma, maar dat niet heeft gedaan.

“Meestal staan ​​we niet toe dat een persoon in de schoenen van een ander stapt en zegt: ‘Ik denk dat die persoon schade heeft geleden’, ook al is de schade erg groot”, zei rechter Elena Kagan tegen Campbell. ‘Dus waarom is MOHELA niet verantwoordelijk voor de beslissing om deze rechtszaak al dan niet aan te spannen?’

Barrett is misschien een rechtvaardigheid om naar te kijken

Gerechtigheid Amy Coney Barrett viel op tussen de conservatieven omdat ze bijzonder scherpe vragen stelde aan de GOP-staten over hun vaste argumenten, waardoor ze zich onderscheidde als een potentiële ophaalstem voor de drie liberale leden van de rechtbank.

“Als MOHELA een arm van de staat is, waarom heb je MOHELA dan niet gewoon sterk bewapend en gezegd dat je deze rechtszaak moet voortzetten”, vroeg Barrett aan Campbell, naast verschillende vragen die ze hem stelde over de staande claims van de staten.

Zelfs als Barrett naar de liberalen zwaait om te stemmen dat de rechtszaak moet worden afgewezen vanwege de permanente zorgen, heeft de regering-Biden de stem nodig van nog een door de GOP aangestelde rechter.

Sotomayor verhoogt de praktische inzet van de zaak

In uitgebreide opmerkingen aan Campbell legde rechter Sonia Sotomayor de praktische implicaties van de zaak in grimmige bewoordingen uit.

“Er zijn 50 miljoen studenten die hiervan zullen profiteren. Wie vandaag de dag zal worstelen. Velen van hen hebben niet voldoende middelen om hen te redden na de pandemie. Ze hebben geen vrienden of families of anderen die kunnen helpen zij doen deze betalingen’, merkte ze op. Die debiteuren zullen door de pandemie lijden op een manier die anderen niet zullen lijden, zei ze.

“En wat je zegt is dat we rechters nu het recht gaan geven om te beslissen hoeveel hulp ze moeten geven in plaats van de persoon met de expertise en de ervaring van de minister van Onderwijs die zich bezighoudt met onderwijskwesties en de problemen rond studieleningen,” zei ze.

Dit verhaal is aan het breken en zal worden bijgewerkt.