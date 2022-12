Vergessen Sie laut diesen Experten die Regel von 8 Gläsern Wasser pro Tag

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass es wichtig ist, acht Gläser Wasser pro Tag zu trinken, oder dass Sie mehr Flüssigkeit zu sich nehmen sollten, wenn Sie krank sind.

Aber wie viel Wasser braucht der Mensch wirklich?

Es gibt viele Mythen über Flüssigkeitszufuhr, aber für die meisten gesunden Erwachsenen sagt Ihnen Ihr Körper, wann es Zeit ist, etwas zu trinken, sagt Dr. Jane Thornton, Sportmedizinerin und ehemalige olympische Rudererin mit Sitz in London, Ontario.

„Im Wesentlichen sollten wir nach Durst trinken. Das funktioniert nicht immer, aber es ist eine gute Anleitung für die meisten von uns“, sagte Thornton zu Dr. Brian Goldman, dem Moderator von CBC Die Dosis .

Sie sagt, Faktoren wie extreme Hitze, Kälte, Alter und Dauer des Trainings spielen alle eine Rolle, wann und wie viel eine Person trinken sollte.

Die Dosis22:02Woher weiß ich, ob ich richtig hydriert bin? Sie haben wahrscheinlich gehört, dass es wichtig ist, täglich acht Gläser Wasser zu trinken, aber Experten sagen, dass das nicht für jeden funktioniert. Dr. Jane Thornton, Ärztin für Sportmedizin und ehemalige olympische Rudererin, entlarvt einige der Wassermythen in der Folge dieser Woche.

Experten sagen, dass es einige einfache Richtlinien gibt, die befolgt werden müssen, um sicherzustellen, dass Sie auch im Winter ausreichend mit Flüssigkeit versorgt sind.

„[For] Die meisten von uns müssen die Dinge nicht zu kompliziert machen“, sagte Stephen Cheung, Professor an der Kinesiologie-Abteilung der Brock University.

Brauche ich acht Gläser Wasser pro Tag?

Die kurze Antwort ist nein.

Forscher sagten in a kürzlich erschienene Studie dass „eine Größe nicht für alle passt“, wenn es um die Richtlinie zum Wassertrinken von acht Gläsern pro Tag geht.

Die Forscher fanden heraus, dass der Wasserbedarf einer Person von mehreren Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand, Geschlecht, körperlicher Aktivität und lokalem Klima abhängt.

Forscher, die Teil einer kürzlich veröffentlichten Studie sind, sagen, dass der tägliche Wasserbedarf einer Person von einer Vielzahl von Faktoren abhängt und dass es keine Einheitsgröße gibt. (Getty Images/iStockphoto)

Die meisten Menschen müssen keine zwei Liter Wasser am Tag trinken, weil sie sich auch aus anderen Quellen wie Obst und Gemüse oder Kaffee und Tee mit Flüssigkeit versorgen.

Anstatt also jeden Tag eine Einheitsmenge Wasser zu trinken, sagt Thornton, sollten die meisten Menschen trinken, wenn sie durstig sind.

„Es gibt keine magische Zahl“, sagt sie.

Laut Cheung ist einer der größten Mythen rund um die Flüssigkeitszufuhr, dass man ständig trinken muss.

„Es gibt einige Ausnahmen, aber zum größten Teil ist Ihr Durst ein wunderbares Werkzeug“, sagt er. „Es ist mehr als genug, um wirklich jeden Tag ausreichend zu trinken.“

Kleine Kinder und Säuglinge sind die Ausnahmen – sie sind oft nicht in der Lage, das Durstgefühl zu erkennen, sagt Cheung. Auch Senioren können Schwierigkeiten haben, zu erkennen, wann sie durstig sind, da sie möglicherweise ein vermindertes Durstgefühl haben.

Woher weiß ich, ob ich dehydriert bin?

Anzeichen von Dehydrierung können anfangs mild sein, wobei Menschen oft Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen oder Reizbarkeit haben, sagt Thornton.

Dunkler gefärbter Urin, Schwindel und Müdigkeit sind oft schwerwiegendere Anzeichen von Dehydrierung. Sie sagt, Organversagen sei eines der extremsten Anzeichen.

Senioren und kleine Kinder können Schwierigkeiten haben, das Durstgefühl zu erkennen. (Jean-Paul Pelissier/Reuters)

„Aber die meisten von uns werden es nie schaffen. Das wird nicht alltäglich passieren“, betont Thornton.

Und es gibt bestimmte Medikamente, wie einige Antidepressiva, die das Risiko einer Person für Dehydration erhöhen können, fügte Thornton hinzu.

Hydratisiert zu bleiben ist wichtig, weil Flüssigkeiten helfen, die Körpertemperatur zu regulieren, die Gelenke geschmiert zu halten, Infektionen vorzubeugen und Nährstoffe zu liefern, um die Funktion der Organe aufrechtzuerhalten, sagt Emily Campbell, eine in Toronto ansässige Ernährungsberaterin der Menschen hilft mit Nierenerkrankung.

Soll ich nur Wasser trinken?

Im Allgemeinen ist Wasser die beste Flüssigkeit, um den Körper mit Feuchtigkeit zu versorgen, sagt Campbell.

„Wir können Dinge wie Zitrone oder Limette verwenden, um unsere Getränke zu aromatisieren, aber im Alltag ist es wichtig, diese zuckerfreien Getränke zu wählen“, fügt sie hinzu.

Beim Training schlägt Thornton vor, sich in der ersten Stunde an Wasser zu halten. Danach schlägt sie vor, diese Elektrolyte entweder durch ein Sportgetränk oder durch Nahrung zu ersetzen.

„Sie betrachten im Wesentlichen den Elektrolytersatz [of] Mineralstoffe wie Natrium, Calcium, Kalium, Chlorid, Phosphat und Magnesium“, sagt der Olympiateilnehmer.

„[Electrolytes] helfen, die Wassermenge im Körper auszugleichen und … sie können auch dabei helfen, Abfallstoffe aus den Zellen zu entfernen.“

Bananen sind eine gute Kaliumquelle und können nach oder während des Trainings zum Auftanken verwendet werden, sagt Dr. Jane Thornton. (Bryan Eneas/CBC)

Sie sagt, dass die Menschen auch mit Nahrung auftanken können, und listet Bananen als eine gute Quelle für Kalium und Wassermelonen als eine Quelle für Kalium und Magnesium auf.

Experten sagen, dass diejenigen, die an einer Viruserkrankung wie einer Erkältung oder Grippe erkrankt sind, auch auf ihre Wasseraufnahme achten sollten und sich bei Appetitlosigkeit vielleicht einem Sportgetränk zuwenden sollten, um mehr Kohlenhydrate in ihre Ernährung aufzunehmen.

Muss ich während des Trainings hydrieren?

Cheung, der thermischen Stress und seine Auswirkungen auf den Körper erforscht hat, sagt, dass der größte Mythos rund um Dehydrierung darin besteht, dass Sie dieses Wasser ersetzen müssen, sobald Sie schwitzen.

„Der Körper verträgt Dehydrierung und kann eine anständige Menge vertragen“, sagt er.

Er weist auf Marathonläufer oder Ultra-Langstreckenläufer hin, die während eines Rennens etwas Körpergewicht verlieren, aber dennoch auf hohem Niveau performen können.

„Es ist nicht so, dass ‚Oh, ich muss alle 15 Minuten trinken oder sobald ich anfange zu schwitzen, drücke ich besser die Flüssigkeit zurück'“, sagt er.

Er und Thornton sind sich einig, dass man sich bei einem einstündigen Training einer durchschnittlichen Person oft keine Gedanken über große Flüssigkeitsverluste machen muss.

„Die meisten Menschen werden in der Lage sein, sich selbst zu regulieren und ausreichend zu trinken, wenn sie von ihrem Training zurückkommen“, sagt Cheung.

Er fügt hinzu, dass es zwei Hauptfaktoren gibt, die Ihre Dehydrierungsrate beeinflussen: Umweltbedingungen wie hohe Temperaturen und Trainingsintensität.

„Nehmen Sie an, Sie laufen an einem kalten Tag mit der gleichen Geschwindigkeit … in Edmonton. Sie werden immer noch schwitzen, aber Sie werden nicht annähernd so viel schwitzen, als ob Sie hier in Südontario in der Mitte wären des Sommers, wo es sehr heiß und schwül ist“, sagt Cheung.

„Ihre Schweißrate – also Ihre Dehydrierungsrate – und dann möglicherweise die Menge an Flüssigkeit, die Sie sowohl während als auch nach dem Training trinken müssen, hängt von den Umgebungsbedingungen ab.“

Durstbasiertes Trinken ist ein guter Weg, um zu wissen, wann Ihr Körper Wasser braucht, sagen Experten. (Georges Gobet/AFP über Getty Images)

Wenn Menschen eine bessere Vorstellung davon haben möchten, wie viel Wasserverlust während des Trainings auftritt, schlagen Cheung und Thornton vor, sich vor und nach dem Training zu wiegen.

„Wenn Sie ein Kilo verlieren, müssen Sie das durch einen Liter Wasser ersetzen“, sagt Thornton und betont, dass sich der Flüssigkeitsverlust je nach Umgebungsbedingungen und Trainingsdauer ändert.

Was macht der Körper, wenn er überwässert ist?

Eine Wasservergiftung oder Hyperhydratation kann tödlich sein, aber Experten sagen, dass sie selten ist.

Cheung sagt, dass der menschliche Körper sehr gut darin ist, „Ihren Flüssigkeitshaushalt zu regulieren“, sowohl wenn Sie dehydriert als auch hyperhydriert sind.

„Es ist sehr schwer zu hyperhydrieren, über Ihrem normalen Flüssigkeitshaushalt zu liegen, weil Ihr Nierensystem – Ihre Nieren – Ihren Flüssigkeitshaushalt einfach so gut regulieren, dass Sie einfach auf die Toilette gehen und es auspinkeln werden“, sagt er , und fügt hinzu, dass es keine großen gesundheitlichen Vorteile gibt, hyperhydriert zu sein.