Vergessen Sie die Rockies, diese Felsen in Alberta sind unberechenbar und kühner als die meisten anderen

Wenn Sie östlich von Calgarys Viertel Coventry Hills spazieren gehen, werden Sie es vielleicht als einen normalen alten Felsen abtun, der mit Graffiti bedeckt ist.

Aber für Lincoln Friske ist es ein lokaler Schatz.

Ein großer Findling liegt gleich hinter dem Nose Creek Park. Friske besucht den massiven Felsen bei seinen täglichen Spaziergängen mit dem Hund, und er beschloss kürzlich, ein digitales 3D-Modell davon zu erstellen, damit auch andere ihn zu schätzen wissen.

„Es ist wie eine Anomalie inmitten dieses riesigen Parks aufgebaut“, sagte er in einem Interview mit der Calgary Eyeopener. „Die meisten Leute wussten nicht einmal, dass es dieses unberechenbare Graffiti in unserem eigenen Hinterhof gibt.“

Findlinge sind Steine, Geröll oder große Blöcke, die während der letzten Eiszeit von Gletschern aufgenommen und von einem Ort zum anderen transportiert wurden.

Es gibt Tausende in den Foothills, die Teil eines 600 Kilometer langen Abschnitts sind, der als Foothills Erratics Train bekannt ist. Es verläuft von etwa Hinton, Alta., den ganzen Weg hinunter zur Grenze von Montana.

UHR | Schauen Sie sich Friskes 3D-Darstellung der Unregelmäßigkeit unten an:

Eva Enkelmann, außerordentliche Professorin an der geowissenschaftlichen Fakultät der Universität von Calgary, sagt, dass die Felsbrocken normalerweise fehl am Platz aussehen.

„Es sieht fast so aus, als wäre es vom Himmel gefallen. Das heißt, es passt nicht wirklich zu den Felsen, die man in dieser Gegend findet“, sagte sie.

Die Steine ​​sind typischerweise weiß, grau oder leicht rosa.

Sie bestehen aus Quarzit – oder zementierten Sandkörnern – die etwa 500 Millionen Jahre alt sind, so Dale Leckie, Geologe und Autor von Die malerische Geologie von Alberta: Ein Touren- und Wanderführer am Straßenrand .

Dieser große Felsbrocken befindet sich im Nose Hill Park, der Teil des Foothills Erratics Train ist. (Eingereicht von Dale Leckie)

Forscher haben das Material bis zum Mount Edith Cavell im Jasper-Nationalpark, etwa 300 Kilometer nordwestlich von Calgary, zurückverfolgt.

„Sie sind eine sehr charakteristische Art von Gestein“, sagte Leckie.

„Sie können Merkmale in ihrem Inneren sehen, die Geologen Kreuzbetten nennen. Sie sind Strukturen von den Wellen und den Gezeiten, als sie abgelagert wurden.“

Wie sind sie also hierher gekommen?

Vor etwa 20.000 Jahren ereignete sich im Jasper-Nationalpark ein Erdrutsch.

Die taumelnden Felsbrocken fielen auf Talgletscher im Tal des Athabasca River. Sie trieben nach Norden, dann nach Osten, stießen dann auf die Laurentide-Eisdecke, die damals den größten Teil Kanadas bedeckte, und wurden nach Süden umgeleitet, sagte Leckie.

Im Laufe der Zeit wurden sie über die Foothills verstreut.

„Als das Eis schmolz, ließ es sie schließlich einfach fallen, ich sage fast sanft, auf die Landschaft, rutschte, rutschte hin und her“, sagte Leckie.

Der Foothills Erratics Train fährt von etwa Hinton, Alta., bis hinunter zur Grenze von Montana. (Regierung von Alberta)

Die meisten Findlinge landeten vor etwa 16.000 Jahren an ihren heutigen Ruheplätzen.

Eine weitere Besonderheit sei die Solidität der Findlinge, sagte Enkelmann.

„Nur Steine, die sehr, sehr hart sind, überstehen einen so langen Transport tatsächlich“, sagte sie. „Der Fluss umrundet normalerweise die Felsbrocken und sie verwandeln sich schließlich in Kieselsteine.“

Wenn Sie jedoch genau hinsehen, haben einige der Felsbrocken einige runde Kanten entlang ihrer unteren Teile.

Das liegt daran, dass Bisons vor Hunderten von Jahren an den Felsbrocken gerieben haben, um ihre Wintermäntel loszuwerden, sagte Leckie, wodurch mehr polierte Teile entstanden. Sie schufen auch Vertiefungen um die Felsbrocken herum, die als Büffelsuhlen bekannt sind.

Wo sind sie?

Sie können auf vielen Bauernfeldern, die entlang der Rocky Mountains verlaufen, auf einen Findling stoßen, sagte Leckie, aber einige der Felsen sind zu berühmten Wahrzeichen geworden.

Das größte und bekannteste Beispiel wäre der Findling Okotoks – auch bekannt als Big Rock – der etwa die Größe eines dreistöckigen Wohnhauses hat. Ein 3D-Modell des Findlings ist auch dabei erhältlich Mit freundlicher Genehmigung der Universität von Calgary.

Der Okotoks-Errat wird von der Regierung von Alberta wegen seiner geologischen und kulturellen Bedeutung geschützt. (Eingereicht von Dale Leckie)

Die Provinz erklärte Big Rock 1978 zu einer historischen Ressource der Provinz, um seine geologische und kulturelle Bedeutung zu schützen.

„Ich denke, sie sind so interessant, weil sie einfach riesige Blöcke sind“, sagte Leckie.

„Sie erregen wirklich Ihre Aufmerksamkeit … sie springen einfach in die Landschaft hinaus, weil sie fast wie Wächter hoch stehen.“

In Calgary befinden sich mehrere bemerkenswerte Findlinge, darunter der in der Nähe von Coventry Hills dokumentierte.

Einer sitzt oben auf dem Nose Hill Park. Ein weiterer, bekannt als Split Rock, liegt im Nordosten der Stadt, gleich neben dem Harvest Hills Boulevard und dem Beddington Trail NW

Split Rock befindet sich im Confluence Park in Calgarys Stadtteil Beddington Heights. (Eingereicht von Dale Leckie)

Leckie hat andere auf einem Spielplatz am McKenzie Lake und auf einem Rastplatz in der Toskana gesehen. In Panorama Hills gibt es in einem kleinen Park einen Findling – manchmal auch als Kraterfelsen bezeichnet.

Es gibt Hunderte mehr, sagt Enkelmann, und wenn man sie einmal kennt, bemerkt man sie überall.

„Für mich ist es faszinierend, dass man diese ganze Geschichte weben kann, indem man sich diese Findlinge hier in der Stadt ansieht, wo wir relativ weit von den Bergen entfernt sind, aber wir haben diese Beweise“, sagte sie.