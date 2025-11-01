Für Suzanne Rees war es der Urlaub ihres Lebens. Der 80-Jährige wollte 60 Tage lang an Bord der „Coral Adventurer“ Australien bereisen. Statt eines Abenteuers fand sie den Tod, vergessen auf einer Insel. Auf Druck der Behörden bricht die Reederei die Kreuzfahrt nun vorzeitig ab.

Die Reederei Coral Expeditions hat die Luxuskreuzfahrt, auf der sich der Vorfall ereignete, wenige Tage nach dem Tod der 80-jährigen Passagierin Suzanne Rees abgesagt. Die „Coral Adventurer“ werde für die Dauer der Untersuchung des Todesfalls in ihren Heimathafen im australischen Cairns zurückkehren, sagte Mark Fifield, Geschäftsführer von Coral Expeditions. Das Unternehmen sei stolz darauf, „seinen Gästen hochwertige Erlebnisse zu bieten“, fährt er fort. „Angesichts der Umstände der vergangenen Woche wurde klar, dass wir dieses Versprechen nicht halten konnten.“

Die „Coral Adventurer“ war auf einer 60-tägigen Tour durch Australien. Am 25. Oktober legte das Luxuskreuzfahrtschiff auf Lizard Island am berühmten Great Barrier Reef an. Eine Wandergruppe wollte den höchsten Gipfel von Lizard Island besteigen. Zur Halbzeit musste der 80-jährige Rees aufgeben und blieb zurück. Nach Angaben ihrer Tochter Katherine wurde sie gebeten, alleine zum Schiff zurückzukehren.

Als das Kreuzfahrtschiff wieder abfuhr, war Rees nicht an Bord. Dies stellte sich jedoch erst Stunden später heraus: Das Schiff kehrte um. Ein Suchtrupp fand sie am nächsten Tag tot auf der Insel. Einige Medien berichten, dass sie beim Abstieg vom Gipfel wahrscheinlich von einer Klippe gestürzt sei.

Berichten zufolge hat die australische Schiffssicherheitsbehörde (AMSA) den Kapitän der „Coral Adventurer“ aufgefordert, keine neuen Passagiere an Bord zu nehmen. Mitarbeiter der Behörde würden das Schiff in Cairns in Empfang nehmen, hieß es in einer Erklärung. Amsa wird untersuchen, warum Rees beim Einsteigen nicht berücksichtigt wurde.

Nach Angaben des Leiters der Coral Expedition, Fifield, wurden Passagiere und Besatzung am Mittwoch darüber informiert, dass die Reise nach Rees‘ Tod abgesagt werde. Den Passagieren sollen die Kosten vollständig erstattet werden: Berichten zufolge kostete die Luxuskreuzfahrt rund 43.000 Euro pro Person.