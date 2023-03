Vorige maand verloor mijn man zijn baan en ik was getuige van de kenmerkende choreografie van grootschalige bedrijfsontslagen. Het was een vrijdagochtend. Ik was net thuisgekomen van het afzetten van onze dochter bij de crèche en vond mijn man in de keuken, niet in staat om naar zijn werk G-Drive te gaan. Verontrust controleerde hij of hij nog steeds toegang had tot zijn e-mail. Dat deed hij – en er was een bericht waarin hem werd meegedeeld dat hij was ontslagen – en dat hij alsjeblieft halverwege de ochtend beschikbaar zou zijn voor een gesprek met HR.

Ik werkte die dag vanuit huis, deed onderzoek naar een verhaal over kunstmatige intelligentie (AI), en de nieuwsgierige journalist die ik ben, vroeg of ik aan de oproep mocht deelnemen. In het kleine tijdsbestek dat beschikbaar was, wisselde mijn man verwoede berichten uit met zijn collega’s om erachter te komen wie er binnen was en wie er niet was. Al snel bleek dat zijn hele team was geschorst, inclusief een jonge vrouw die onlangs uit Afrika was verhuisd met een visum dat afhankelijk was van de functie. Ondertussen verdiepte ik me in het Duitse arbeidsrecht.

Om 11 uur verscheen de HR-dame linksboven op het laptopscherm van mijn man. In de doos naast haar, een senior manager – een overlever! – wiens aanwezigheid een formaliteit leek te zijn. Mijn man en ik zaten rechtop, onze pennen in de aanslag.

DW Business-columnist Kate Ferguson

Op dit moment is het de moeite waard om even stil te staan ​​bij de HR-dame. Als we dachten dat we een slechte ochtend hadden, stel je dan voor dat je back-to-back-gesprekken voert om mensen te informeren dat hun leven met onmiddellijke ingang op zijn kop staat.

Haar ogen schoten van links naar rechts terwijl ze sprak en mijn man op de hoogte bracht van de praktische zaken. Hij zou een maand met tuinverlof worden geplaatst – de term riep beelden op van familiale gelukzaligheid die tulpenbollen op het balkon plant – en, afhankelijk van het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst, zou er een ontslagvergoeding worden berekend in overeenstemming met het aantal dienstjaren. Een papieren versie van de opzeggingsbrief zou om 15.00 uur per koerier worden bezorgd. Als dit niet gebeurde, was het erg belangrijk dat ze op de hoogte werd gebracht. Mijn man zou zijn laptop binnen twee weken weer op kantoor moeten hebben.

Misschien was het omdat ik had nagedacht over het effect van kunstmatige intelligentie op de mensheid dat de robotachtige bezorging van de HR-dame zo’n indruk op me maakte. Toen ik haar uit haar script zag voorlezen met een houding en intonatie die niet veel leek op wat je van een avatar zou verwachten, had ik diep medelijden met haar. Ik vroeg me af hoe ze haar avond zou doorbrengen, en hoe lang ze had geleefd met de wetenschap dat ze met deze niet benijdenswaardige taak zou worden belast.

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de grote impact die AI op ons leven heeft. Bots zoals ChatGPT en DALL-E kunnen nu creatieve teksten en kunstwerken genereren die niet te onderscheiden zijn van die van een mens. Een gewaardeerde cognitief wetenschapper die ik onlangs sprak, verbaasde me toen ze me vertelde dat niemand precies weet hoe deze systemen werken. Even ontzagwekkend als angstaanjagend, er worden serieuze vragen gesteld over de impact die deze steeds meer mensachtige systemen zullen hebben op alles, van democratie tot oorlogsvoering.

Dit zijn zeer legitieme zorgen, die hun eigen podium verdienen. Afwezig in het gesprek is echter een gelijktijdige trend die zich al afspeelt: wat gebeurt er als mensen zich meer als machines gaan gedragen?

Slechts twee maanden nadat de ChatGPT-bot beschikbaar werd gemaakt voor het publiek, hebben meer dan 100 miljoen mensen zich aangemeld, wat aantoont dat AI niet meer weg te denken is Afbeelding: Janosch Delcker/DW

Een van de meest bepalende kenmerken van het menselijk brein, gebaseerd op mijn rudimentaire basis in de psychologie, is de aard van zijn beperkingen. In tegenstelling tot machines zijn we erg slecht in het tegelijk bewaren van grote hoeveelheden gegevens. Een artikel uit 1956 van de cognitief psycholoog George Miller ontdekte dat bij het verwerken van informatie het magische getal zeven is, plus of min twee. Met andere woorden, de gemiddelde mens kan tussen de vijf en negen stukjes informatie tegelijk bijhouden. Iets meer, en we hebben de neiging om overweldigd en vergeetachtig te worden. De weinige individuen die een enorm superieure verwerkingscapaciteit vertonen, zijn vaak pathologisch, ofwel als geleerden met autisme, of in bijzonder zeldzame gevallen als hyperthymesia – de neiging om hun leven buitengewoon gedetailleerd te herinneren.

Dit is belangrijk als we kijken naar de economie van vandaag, waarin een enkele CEO vaak duizenden, zo niet tienduizenden werknemers aanstuurt. Het maakt niet uit hoe vaak het gezin wordt genoemd als metafoor voor de cultuur van een bedrijf, het gaat de menselijke capaciteiten te boven om oprecht om dit aantal mensen te geven. Hoe zou je ooit ’s nachts slapen?

Geconfronteerd met de verantwoordelijkheid van een schaal die te groot is om te begrijpen, proberen bedrijfsleiders in plaats daarvan de belangen te dienen van kleinere, beter beheersbare groepen mensen. Individuele aandeelhouders worden gerustgesteld door nieuws over “kostenbesparende plannen” en collectief accepteren we de absurde waarheid dat de stijging en daling van de waarde van een bedrijf veel meer te maken heeft met de grillen van een belanghebbende dan met het aangeboden product.

Nu de globalisering en het internet de barrières hebben uitgehold die vroeger economische ambitie bevatten, speelt de feilbaarheid die uniek is voor onze soort zich af op een podium dat we niet langer kunnen zien. Geregisseerd door individuen die blind zijn voor de impact van hun uitvoering en georkestreerd door degenen die niet bij machte zijn om het te stoppen, is het effect, om een ​​heel menselijke term te gebruiken, zielvernietigend.

Het aannemen en ontslaan dat sinds de pandemie in dominostijl heeft plaatsgevonden, laat zien dat de wisselvalligheden van de aandelenmarkt en de acties van collega-CEO’s nu een grotere drijfveer zijn voor zakelijke beslissingen dan langetermijnstrategie. Als gevolg hiervan wordt waarde niet gevormd door de prestaties van duizenden werknemers en de redelijke verwachting van de eisen van miljoenen individuen, maar door de impulsen van kleine aantallen mensen die op zoek zijn naar plaatsen om onvoorstelbaar grote hoeveelheden geld te parkeren. Dit komt tot uiting in de ervaring van het bedrijf waar mijn man vroeger voor werkte, dat freelancers heeft ingehuurd – tegen veel hogere kosten dan de stafmedewerkers die ze vervangen – om het werk te doen dat nog gedaan moet worden.

We maken ons terecht zorgen over machines die zich als mensen gedragen. Maar bij elke LinkedIn-post die ik zie van een persoon die bekent “getroffen te zijn door de recente ontslagen bij (voeg technologiebedrijf in)”, word ik eraan herinnerd dat we al de gevolgen zien van mensen die zich als machines gedragen.

In de weken na zijn ontslag heeft mijn man meer tijd doorgebracht met onze dochter. Een paar dagen geleden, op een middag, toen wij drieën thuis waren, stapte ze van haar hobbelpaard en zette haar eerste stapjes. In een andere wereld zou mijn man in de diepte van zijn werk G-Drive zijn geweest, afgeschermd van het wonder in de kamer ernaast.

Bewerkt door: Uwe Hessler