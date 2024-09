Status: 29.09.2024 17:37 Uhr In Bentwisch bij Rostock bevinden ze zich bijna aan het einde van de Munitionsbergungsdienstes. We kijken ernaar uit om een ​​auto met Zweedse kennis van een zollkontrolle in de Rostocker Überseehaven te hebben.

In een zilverkleurige Passat met Zwitserse Kennzeichen assen drie Männer. Während Zollbeamte im Rostocker Überseehaven inhre Papiercontroles zijn wolllten, flüchteten de manner.

Mann wirft rugzak uit de auto





Nachdem meer Streifenwagen das flüchtige Auto verolgten, maarde das Auto in Bentwisch aine Fulllbremsung. Een van de mannen springt in hun auto, mist een rugzak en rijdt mee in hun auto. Een onduidelijke oorlog zat in de rugzak en kam der Munitionsbergungsdienst zum Einsatz. Binnen een straal van 100 meter moeten de Fondsen in veiligheid zijn gebracht door 21 bewoners, en de Gepackstück zu untersuchen.

Meer Schusswaffen en Magazine gefunden

Met behulp van röntgenfoto’s die konden worden gemaakt, zaten ze ook in de rugzak achter de Schusswaffen en elf tijdschriften. De auto kan met de drie mannen meevliegen. De politieagenten waren overdag erg druk, waardoor de politieagenten aanwezig waren tijdens de periode waarin de Federale Politie in een regionale zone in Hoge Hagen werd aangetroffen en de voorgaande gebeurtenissen werden geregistreerd. Beide personen treden 38 jaar lang zelfstandig op als Albanezen, woonachtig in Zweden. De politie heeft strikte regels met betrekking tot de handhaving van het Waffengesetz, zij is verantwoordelijk voor het verkeer in het wegverkeer en de verkeersregels van de verkeersautoriteiten worden uitgevoerd.