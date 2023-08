Bereits am Freitag und Samstag gab es im DFB-Pokal einige Überraschungen. Die Außenseiter wollen den Favoriten am Sonntag erneut ärgern. Insgesamt elf Spiele stehen auch am dritten Spieltag der ersten Runde auf dem Programm: Am Mittag (13 Uhr) startete Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim auswärts beim Rostocker FC in die Saison und zeigte beim 8:0-Sieg keine Schwäche . Der Hamburger SV, der zeitgleich von Rot-Weiss Essen gefordert wurde, kam erst in der Verlängerung weiter (4:3). Am Nachmittag war der SC Freiburg beim SV Oberachern genauso gut (2:0) wie der VfL Wolfsburg bei Makkabi Berlin (6:0). Eintracht Frankfurt steuerte beim Auftritt bei Lok Leipzig, der wegen Böller- und Pyrotechnik-Vorfällen kurzzeitig unterbrochen wurde, auf einen souveränen Erfolg zu. Drittligist Unterhaching warf den FC Augsburg aus dem Wettbewerb (2:0). Am Abend (18 Uhr) schaltet sich auch Union Berlin ein.

Finanziell lohnt sich die erste Runde für die 64 teilnehmenden Vereine mehr denn je: Insgesamt 69 Millionen Euro werden bis zum Halbfinale dieser Saison im DFB-Pokal ausgezahlt. In der Hinrunde sind es für jeden Verein 215.600 Euro und damit gut 6000 Euro mehr als in der Vorsaison. Die Eintrittsboni verdoppeln sich dann von Spiel zu Spiel. Die zweite Runde steigt erst Ende Oktober und Anfang November. Beim Finale im nächsten Jahr am 25. Mai in Berlin geht es um den Titel.

Live: Der DFB-Pokal am Sonntag

Nach dem Pokalsonntag stehen am Montag noch vier Spiele auf dem Programm. Doch die zweite Runde ist noch nicht vorbei: Weil Meister FC Bayern und Pokalsieger RB Leipzig am Samstag um den Supercup spielten (0:3), kommt es zu den Erstrundenspielen der beiden Spitzenklubs erst Ende September. Der FCB ist am 26. September bei Preußen Münster gefordert. Einen Tag später spielt Leipzig gegen Wehen Wiesbaden.