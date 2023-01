Verfassungsschutz warnt: „Königreich Deutschland“ sucht Grundstücke in der Uckermark

„Königreich Deutschland“ sucht Grundstücke in der Uckermark

Mit der Aussicht auf angebliche Steuerbefreiung will eine extremistische Organisation sogenannter Reichsbürger in Brandenburg eine Genossenschaft übernehmen und Grundstücke und Immobilien kaufen. Es gibt Widerstand im betroffenen Bereich. Auch der Verfassungsschutz wendet sich an die Bürger.

Der brandenburgische Verfassungsschutz sieht in Lychen in der Uckermark die Gefahr einer Ansiedlung der extremistischen Reichsbürgerorganisation „Königreich Deutschland“. „Der brandenburgische Verfassungsschutz hält es für möglich, dass sich vor Ort vorübergehend Strukturen der extremistischen Bewegung ‚Königreich Deutschland‘ etablieren könnten“, sagte eine Sprecherin des brandenburgischen Innenministeriums in Potsdam. Demnach operieren die „Reichsbürger“ mit ihrem Anführer Peter Fitzek seit einem Jahr verdeckt im Kreis Rutenberg. Die Organisation wird nun immer offener antisemitisch.

Nach Informationen von rbb24 und dem Politmagazin „Kontraste“ versucht die Organisation „Königreich Deutschland“, sich in Lychen-Rutenberg zu etablieren und mit Immobilienkäufen ein ihrer Meinung nach selbstverwaltetes Staatsgebiet zu schaffen. Dem Bericht zufolge will sie eine Genossenschaft unter ihren Einfluss bringen, die über rund 44 Hektar Land verfügt und auch Immobilien kauft. Der Verfassungsschutz hatte die Bürger auf einer Veranstaltung vor den Plänen der Gruppe gewarnt. Die Fläche entspricht rund 61 Fußballfeldern und ist damit etwas größer als beispielsweise die Münchner Theresienwiese, auf der alljährlich das Oktoberfest stattfindet. Lychen liegt knapp 100 Kilometer nördlich der Berliner Innenstadt.

Die ARD zitierte einen anderen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes mit den Worten, wenn sich eine solche Gruppe sesshaft mache, die Gesetze nicht anerkenne und keine Steuern zahle, „dann bröckelt die lokale Gemeinschaft“. Die parteilose Oberbürgermeisterin Karola Gundlach sagte in dem Post, sie werde alles tun, um die Lage vor Ort zu diskutieren und gegen das sogenannte „Königreich Deutschland“ vorzugehen.

Szene mit Tausenden von Anhängern

Der Verfassungsschutz erklärte, Zivilgesellschaft und Staat seien aufgerufen, „diesem Treiben mit den Mitteln einer wehrhaften Demokratie entschlossen entgegenzutreten und ihm Einhalt zu gebieten“. Laut ARD-Bericht geschieht dies bereits: Ein ortsansässiger Unternehmer versucht, gegen die Ansiedlung von Reichsbürgern zu mobilisieren.

In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene Gerichte mit Fitzek befasst. Er akzeptierte die Urteile nicht. Es ging um unerlaubtes Bankgeschäft, Untreue und Verstöße gegen das Versicherungsaufsichtsgesetz. Sogenannte Reichsbürger erkennen den deutschen Staat und seine Gesetze nicht an und verweigern die Zahlung von Steuern, Sozialabgaben und Bußgeldern.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz schrieb im jüngsten Bericht 2021, dass die „Selbstverwalter“-Gruppe ‚Königreich Deutschland‘ (KRD) ihren Unterstützern vorgeschlagen habe, sich durch eine Überführung in die KRD von der Steuerpflicht zu befreien, was mit Kosten verbunden wäre.

Deutschlandweit hat der Verfassungsschutz im Jahr 2021 rund 21.000 Menschen der Szene der sogenannten Reichsbürger- und Selbstverwalter zugeteilt, 1.000 mehr als im Vorjahr. Der Anteil der als rechtsextrem eingestuften Personen liegt bei über 5 Prozent.