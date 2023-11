Status: 29-11-2023 12:16 uur

De Krieg im Nahen Osten heeft Auswirkungen op de Sicherheitslage in Duitsland. De Verfassungsschutz waarschuwt voor Anschlägen door radicale islamisten.

De moordzuchtige woede van Hamas in Israël op 7 oktober en de militaire reactie van Israël op de emotionele en mobilisatie van mensen hier. Een beispiellose Welle von Antisemitismus brengt das in erschütternder Weise zum Ausdruck, wie een Anschläge auf jüdisches Leben in Deutschland. De verdere Entwicklung der Sicherheitslage in Deutschland hangt dabei in hohem Maße von der Entwicklung der Lage in Nahen Osten ab.

Wie verantwoordelijk is voor de Duitse veiligheidstroepen, in het bijzonder vanwege islamitische motieven, haalt de hulp in van Thomas Haldenwang, de president van het Federale Bureau voor Defensiebescherming. „The Gefahr is real and so hoch wie schon long nicht mehr“, teilte Haldenwang in ungewöhnlich deutlichen Worten mit.

Augenmerk op Al-Kaida en IS

Met bijzondere zorg wordt rekening gehouden met de verdediging van de effectieve bescherming van islamistische terroristische organisaties Al-Qaeda en de “Islamitische Staat”. Beide organisaties hebben een sterke relatie met Hamas. Het is echter belangrijk op te merken dat er een nieuwe kwaliteit in gedachten is, en we waarschuwen Haldenwang: “We zijn op zoek naar een samenhangend spectrum van aandacht en een ‘Andocken’ van Al-Kaida en ISIS in het conflict na het gastland. “

Het besluit van het Federaal Bureau voor de Bescherming van Defensie, vanwege de individuele individuen die in ons eigen land radicaliseren, die verantwoordelijk zijn voor hun ‘weiche ziel’, die openstaan ​​voor verandering in onze omgeving, met onze eigen omgeving, en met ons eigen gezin. zaai, angreifen könnten. “We werken onder hoge druk, onze potentiële plannen voor de veiligheid van onze kinderen en onze Joden, ons Israëlische onderwijs en onze duurzame ontwikkeling”, zei Haldenwang.

Weihnachtsmarken zijn niet van de Amerikaanse presidentiële beschermingsautoriteiten afkomstig, maar het is niet zo dat er alleen maar Duitse verzekeringsbeoordelaars zullen verschijnen die de merksamkeit abverlangen.

Festnahmen zweier Jugendlicher am Dienstag

Tijdens de politiedienst in Brandenburg en Noordrijn-Westfalen zullen we 16 jaar en 15 jaar doorbrengen in een radicaal-islamistisch forum, en tijdens de kerstmarkt zullen we in een synagoge verblijven. Sinds dit is gebeurd is het niet meer hetzelfde, de politie leeft nog en intussen hebben we goed gereageerd.

Sinds oktober, sinds er in Duisburg een meer islamistisch Gefährder is bereikt, zullen de veiligheidstroepen gedurende deze tijd beschikbaar zijn. Er zouden zoveel islamitische staten zijn dat ze blij zouden zijn en dat ze blij zouden zijn de vrede in Duitsland te ontvangen. Er bestaat een vermoeden dat een besluit over een pro-Israëlische hervorming zal worden geplant en in de Untersuchung-schacht zal worden afgehandeld.