Wer aus einem Risikogebiet nach Bayern einreist, muss zehn Tage lang unter Quarantäne gestellt werden: Diese Regel galt während der Corona-Pandemie zumindest vorübergehend. Ein Rechtsstreit um die Regelung geht nun vor das Bundesverwaltungsgericht.

Nach Angaben des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) wird ein Streit um bayerische Auflagen zur Quarantäne nach Einreise aus Corona-Risikogebieten nun auch das Bundesverwaltungsgericht beschäftigen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte der Deutschen Presse-Agentur in München, sein Ministerium habe seit Anfang August Berufung gegen das VGH-Urteil eingelegt. Das Gericht hatte eine freistaatliche Regelung während der Pandemie für unwirksam erklärt.

„Unsere Prämisse war es, Menschenleben zu schützen, und wir haben aus Verantwortung gehandelt“, sagte Holetschek. Nach Prüfung der schriftlichen Urteilsgründe entschied das Ministerium, Berufung einzulegen. Der VGH hatte unter anderem moniert, dass die Einreise aus einem Risikogebiet allein keinen ausreichenden Infektionsverdacht begründe, was bei einer Quarantäne der Fall sein müsste.

Die für unwirksam erklärt Verordnung wurde am 5. November 2020 erlassen. Darin wurde festgelegt, dass Personen, die nach Bayern eingereist sind und sich in den vorangegangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, unmittelbar nach der Einreise für zehn Tage unter Quarantäne gestellt werden müssen. Ausschlaggebend für die Einstufung als Risikogebiet war die jüngste Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts.

Der VGH entschied, dass die Regelung gegen den Rechtsstaatsgrundsatz verstoße. Denn zum Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung fehlte eine gesetzliche Grundlage für die rechtswirksame Festlegung von Risikogebieten.

Gegen die Regelung hatte ein Ehepaar aus München geklagt, das eine Reise in eine während der Pandemie als Risikogebiet eingestufte Region geplant hatte. Aus seiner Sicht habe die Einreisequarantäne die Freiheiten der Ehegatten beschnitten. Damals wies Bayern eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz auf als viele ausländische Risikogebiete. Die Einstufung als Risikogebiet war undurchsichtig und unverständlich.

„Mehrere Bundesministerien haben damals gemeinsam entschieden, welche Länder als Risikogebiete gelten“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek. „Bei der Einreise-Quarantäne-Verordnung ging es darum, Menschen vor einer zusätzlichen Einreise des Virus aus Risikogebieten zu schützen, um die Pandemie einzudämmen.“ Zudem entspreche die Anordnung einer zehntägigen Quarantäne den Ergebnissen einer Beratung mit den EU-Gesundheitsministern, sagte ein Ministeriumssprecher.

Der Freistaat hatte zuletzt vor Gericht eine Niederlage im Hinblick auf Corona-Schutzregeln einstecken müssen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied Ende November 2022, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen des Freistaats vom April 2020 unverhältnismäßig und wirkungslos seien. Die Landesregierung zahlte daraufhin ungerechtfertigte Bußgelder zurück – allerdings zunächst nur in wenigen Fällen, so das Gesundheitsministerium.

