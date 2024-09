Een blik op en een oproep aan de wereldgemeenschap voor de tijd van het jaar: de Amerikaanse president Joe Biden is in de stemming voor het einde van zijn politieke carrière Verenigde Naties ik denk dat de werelder Krisen zich berust. In de seiner Abschiedsrede voor de UN-Vollversammlung mahnte international Zusammenarbeit an – gerade angesichts der Krisen in Lebanon, in Gaza, der Oekraïne en dem Soedan. ‚Wegen allemaal, was ik een mooie ervaring, en alles, we hebben de jaren gehad, habe ich Hoffnung‘, stond er.

Joe Biden waarschuwt voor 'imfassendem Krieg' in Libanon

Wie van de conflictgroepen raakt de mensen in Libanon?

Libanon durfde Laut Guterre's nichtje zu „zweitem Gaza" te worden.



Bidenwaarvoor zij verantwoordelijk zijn, niet voor een enkele werkdag, waarvoor de staats- en regeringschefs in hun kantoor ervoor zullen zorgen dat de mensen machtiger worden. «Als kolleginnen en kollegen, ze zijn niet vergankelijk, het is een ding dat zwaarder is, als de macht over hen gaat. Het is Ihr Volk”, stond er.

Na 50 jaar openlijke dienst is de tijd gekomen, de volgende generatie is voorbij, dus Biden zal weer komen. Die Zukunft gehoord dans, die full Potenzial ihres Volkes freisetzten. De toespraak begon met een enkele boodschap over het altaar: „Ik ben een vreemdeling, ik ben mijn 40e“, het verhaal van de 81 jaar en de toekomst, en dat is wat er gebeurde toen de Amerikaanse president sprak voor de VN.

Nahost: «Umfassender Krieg in geenes Interest»

Biden waarschuwt voor een nieuwe ontmoeting tussen het conflict tussen Israël en de Hisbollah-Miliz. “Ein omfassender Krieg ist in geennes Interesse,” aldus het. Een diplomatieke oplossing is een verdere stap op weg naar de veiligheid van ons land.

De president zal de woede van Hamas op 7 oktober met meer dan 1.200 mensen verwelkomen en de humanitaire crisis in Gaza Hoe dan ook, de Gewalt israëlische Siedler im Westjordanland. Er is behoefte aan een nieuwe Waffenruhe en een nieuw begrip voor een oplossing voor het probleem: ‘waar Israël in veiligheid leeft’ en ‘Palästinenser in Würde en zelfbestimmung in onze eigen staat’. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu van Sowohl en de leider van Hamas, Jedoch ab.

Die Lage im Lebanon is gespannen. De Israëlische Luftangriffe heeft meer dan 550 mensen gekregen, maar Dutzende Kinder. De angst leeft op de Hisbollah zum Rückzug aus dem Grenzgebiet. We wonen in de Krieg im Gazastreifen weiter. Talrijke mensen werden gedwongen te lijden, honderden jaren van ellende.

Oekraïne: “Werden Unterstützung nicht aufgeben”

Biden wil graag iets zeggen over de toekomst van de wereld, die deel uitmaakt van Rusland Oekraïne meer zu unterstützen. “We durven niet modieus te worden. “We kunnen er niet van afstappen en we zullen de toekomst van Oekraïne niet kunnen ondersteunen”, zei Biden. Die goede Nachricht sei, dat Poetin ziet, de Oekraïne zal niet bestaan. “De NAVO is groter en sterker dan je zegt.”

Nu we de wereld beter begrijpen, zullen we hem weer ontmoeten. „Moeten we ons zorgen maken over de veiligheid van ons land, dat ons Oekraïne veilig zou zijn, dat onze oorlog veilig zou zijn en dat onze vrijheid veilig zou zijn, dat we zouden kunnen lassen, dat agressie zou ontbranden en een natie zou worden vernietigd?“, verwoordde Biden. Washington heeft het begin gezien van de Russische invasie van enorme militaire en financiële steun en is een van de belangrijkste partners in het land. President Wolodymyr Selenskyj, de stromingen in New York zijn nu verantwoordelijk voor het Amerikaanse leger, met politieke en militaire steun voor de mobilisatie van het land, en met de steun van Oekraïne in november.

Soedan: “Beendet jetzt diesen Krieg”

De Amerikaanse president bevindt zich nog steeds in het einde van de oorlog Soedan auf. “Er moet naar de wereld geluisterd worden, de Generaal zal geobserveerd worden, men moet luisteren naar zijn gedachten en zijn verhalen, men zal naar zijn land luisteren, men zal gelukkig zijn”, zei hij. Hilfe für de Menschen in Sudan duurt niet langer geblokkeerd. De blutige Bürgerkrieg heeft «een van de slimste humanitairen Krisen der Welt ausgelöst», mahnte Biden. Acht miljoen mensen leven te midden van honger, en ze zijn gelukkig. ‘Beendet jetzt diesen Krieg’, drong Biden aan.

In het land van herkomst en het grootste land in Afrika sinds april 2023 De-facto-Power Abdel Fattah al-Burhan en de strijdkrachten met hun ondersteunend personeel. Der Konflikt hat die nach UN-Angaben weltweit größte Flüchtlingskrisse ausgelöst. Meer dan miljoenen mensen worden gelijk behandeld door hun eigen leven – ze zijn meer dan gelukkig.

