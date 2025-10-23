Es geht um geheime Videoaufnahmen, die angeblich in Verenas Wohnung gemacht wurden.

Auch mehr als ein Jahr nach ihrer Trennung kommt das ehemalige Promi-Paar Verena Kerth (44) und Marc Terenzi (47) nicht zur Ruhe. Nun betrifft der jüngste Streit sogar das Landgericht Köln. Mit Urteil vom 20. Oktober untersagte das Gericht der Goldberg Publishing GmbH die Verbreitung von Videoaufnahmen, die „ohne Wissen und Zustimmung von Frau Verena Kerth in ihrer Privatwohnung angefertigt wurden“.

Brisant: Das betreffende Unternehmen produzierte gemeinsam mit Oliver Pocher und Marc Terenzi eine Interviewdokumentation mit dem Titel „Klartext“, die über Pochers eigene App „Pocher.Club“ veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt: die turbulente Beziehung zwischen Kerth und Terenzi – und die Eskalationen, die das Paar immer wieder in der Öffentlichkeit erlebte.

Der Rechtsweg als einziger Ausweg?

Verena Kerth zeigt sich in einem Interview mit der Bild-Zeitung entschlossen: „Ich habe diese Beziehung längst beendet und beteilige mich nicht an dem öffentlichen Streit, bei dem es offensichtlich darum geht, maximale Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzielen, um damit Geld zu verdienen. Allerdings gehe ich jetzt konsequent gegen rechtswidrige Handlungen vor. Ich werde dieses Vorgehen nicht länger dulden. Leider mussten wir zunächst rechtliche Schritte einleiten, bevor die heimlich gefilmten Aufnahmen aus dem Netzwerk entfernt wurden.“

Die heimlich aufgenommenen Szenen wurden inzwischen entfernt – allerdings offenbar erst auf rechtlichen Druck hin.

Bereits Anfang Oktober hatte Kerth den Fernsehsender Sat.1 öffentlich kritisiert. Hintergrund war Terenzis Auftritt bei „Promi Big Brother“, bei dem er schwere Vorwürfe gegen seine Ex erhob. Unter anderem behauptete er, Verena habe ihn geschlagen und tagelang ohne Essen eingesperrt. Die Reaktion des Moderators ließ nicht lange auf sich warten: „Das ist beschämend – und meiner Meinung nach unverantwortlich von dem Sender, solche Aussagen ungeprüft zu verbreiten.“

Auch wenn die Beziehung längst Vergangenheit ist – die rechtlichen Nachwirkungen zeigen, wie tief die Kluft zwischen Verena Kerth und Marc Terenzi noch immer ist.