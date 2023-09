Um möglichen Eskalationen vorzubeugen, hat sich das Skandalpaar entschieden, in diesem Jahr weniger Alkohol und mehr Wasser zu trinken, wie sie RTL in einem Interview berichteten. „Wir trinken dieses Mal viel Wasser“, sagte Terenzi gegenüber RTL. Grund dafür dürften die Negativschlagzeilen sein, mit denen das Paar in den vergangenen Wochen nach einem Besuch in Hamburg auffiel.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

In einem Hotel kam es zu einem Streit zwischen dem 45-jährigen Ex-Dschungelkönig und seiner Verlobten Kerth. Dies endete für Terenzi mit 2,2 Promille in einer Ausnüchterungszelle in Hamburg. Nach Angaben des Paares sollte dies nicht noch einmal passieren. Gegen das Paar eröffnete die Polizei zudem ein Verfahren wegen „gegenseitiger Körperverletzung“.

Doch es war nicht das erste Mal, dass das Paar wegen angeblichem Alkoholexzesse, angeblichen Schlägen und hitzigen Auseinandersetzungen in die Schlagzeilen geriet. „Ich denke, wir alle haben die Schlagzeilen der letzten Monate verfolgt. Also ein absolutes Oktoberfest-Muss: Immer viel Wasser trinken!“ sagt Ex-Dschungelcamperin Verena. Die beiden lassen offen, ob ihnen die eine oder andere Maßnahme wirklich Spaß macht. „Trotzdem kann man das Oktoberfest natürlich genießen und braucht nicht viel Alkohol“, sagt Verena.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Kerth: „Das war eine wirklich schwere Zeit für uns“

Den Schlagzeilen zufolge wurde die 42-Jährige im Vorfeld der Wiesn sogar von der Frauenwiesn ausgeladen. Daraus sollen die beiden gelernt haben. „Wir haben immer zusammengehalten und ich denke, das zeichnet uns als Paar ein bisschen aus“, wird der RTL-Moderator im Rückblick auf die vergangenen Wochen zitiert. Es sei eine „wirklich schwere Zeit“ für die beiden gewesen, an ihrer Verlobung habe sich dadurch aber nichts geändert.

RND/Hub