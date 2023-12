Het is lang geleden sinds het einde van het jaar bij VfB Stuttgart en Tanguy Coulibaly is nu goed gefundeerd. Daar wechselt nach Frankreich.

Beinahe die gesamte Hinderund lang blieb Tanguy Coulibaly vereinslos. Bij het 22-jarig jubileum van de VfB Stuttgart wordt immers een nieuwe club opgericht: we zijn bij ons thuis en zijn blij met de HSC Montpellier, die om 1 uur in Montagabend mitteilte in de Tablelendreizehnte der Ligue staat.

Der Vertrag des Flügelspielers in Stuttgart tijdens de zomervakantie. Vier jaar lang speelde Coulibaly zowel Zwaben als 66 partijen in de Bundesliga (inclusief Tore).

Zum Ende signaalgever Zeit beim VfB spielte Coulibaly aber keine große Rolle meer. Tijdens de wintervakanties waren wij voorbereid tijdens de wintermaanden. De Bild-Zeitung meldde FC Schalke 04 als mogelijke spelers in de wedstrijd. Ze hebben dezelfde financiële verplichtingen, ook de transferkosten hebben financiële redenen.

Dus wees Coulibaly in Stuttgart – en tijdens de zomer voor een professionele ervaring zul je je nieuwe bedrijf nooit vergeten. Je zult gelukkig zijn in Montpellier en je zult kunnen genieten van het Franse werk met de RC Lens voor je optredendebuut.

“Ik heb er veel tijd aan moeten besteden, maar ik heb nog veel werk te doen”, zei Coulibaly. “Mijn ziel is er één om te voetballen, één om op de grond te spelen en mijn teamleden en de gemeenschap om van de ziel te genieten.”

Er zijn alleen maar prominente spelers die al heel lang in de Bundesliga spelen, en er zijn een aantal geweldige spelers in de toekomst en ook nieuwe clubs: Daniel Caligiuri, André Hahn (beiden FC Augsburg), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Timo Horn (1FC Köln), Marvin Plattenhardt, Jean-Paul Boetius (beide Hertha BSC) en Konstantinos Stafylidis (VfL Bochum).