Meer dan 100 landen bereikten overeenstemming over een verdrag van de Verenigde Naties ter bescherming van de volle zee, na marathonbesprekingen op het VN-hoofdkwartier in New York die eind zaterdag eindigden.

Het High Seas-verdrag zal tegen 2030 30 procent van de zeeën van de planeet in beschermde gebieden brengen, met als doel het leven in zee te beschermen.

“Dit is een enorm succes voor het multilateralisme. Een voorbeeld van de transformatie onze wereldbehoeften en de mensen die we dienen eisen,” tweette voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Csaba Kőrösi, nadat de voorzitter van de VN-conferentie, Rena Lee, de overeenkomst had aangekondigd.

De onderhandelingen lagen al jaren stil vanwege meningsverschillen over financiering en visserijrechten.

“Na vele jaren van intens werk onder leiding van de EU komen landen ambitieuze acties overeen”, zei Virginijus Sinkevičius, EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, in een tweet. “Dit is belangrijk voor de implementatie van de COP15 30 procent oceaanbeschermingsdoelstelling.”

“Landen moeten het verdrag formeel goedkeuren en zo snel mogelijk ratificeren om het in werking te laten treden, en dan de volledig beschermde oceaanreservaten te leveren die onze planeet nodig heeft”, zei Laura Meller, een Greenpeace-activiste die de besprekingen bijwoonde, volgens een Reuters rapport.