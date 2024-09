De Frankfurter Eintracht is misschien niet in orde in Kiel, maar toch een souveränen Sieg ein. Algemene man bij actieve telefoonzweiten: Omar Marmoush.

Audiobeitrag Audio

00:56 min. | 29.09.24 Afbeelding © Imago-afbeeldingen |

zur Audio-Einzelseite Einde van audio-opnamen

Kijk naar Omar Marmoush: De Frankfurter Stürmer sorgte am Sonntagnachmittag snel in Alle ingang voor de rente 4:2 (1:1)-Sieg der Eintracht bei Holstein Kiel. Marmouse had geen geluk met Tore (25., 65.), zonder eerder de goals van Igor Matanovic (47.) en Tuta (74.) te hebben behaald. Voor Kiel met Shuto Machino dubbelt (31./FE, 50.). „Ik ben blij met mijn leven“, zei Eintracht-Trainer Dino Toppmöller, „het was een echte overwinning.“

De Hessen kletterden tijdens de veertiende competitievervolging op de tweede verdieping en zorgden voor de gevolgen van de Sonntag – meest pure tabellarisch – voor het absolute Spitzenspiel van de Fußball-Bundesliga. Dan is er nog de Eintracht in het huiselijke Waldstadion van FC Bayern München.

Marmoush lanceert heel Davon

Drie dagen na 3:3 met Viktoria Pilsen in de Europa League veranderde Eintracht-Trainer Toppmöller seine Startelf auf fünf Positionen. Während Stürmer Hugo Ekitiké (Adduktorenbeschwerden) en Linksverteidiger Niels Nkounkou bevindt zich helemaal niet in de kaderposities, vanwege de andere leden van de Stammsechser Ellyes Skhiri op de Bank. Aurèle Amenda feierte in der Abwehr sein Startelfdebüt, Tuta rutschte ins defensief Mittelfeld – en bereitetete prompt de Frankfurter Führung vor.

Na korte tijd is Kieler tevreden met de Braziliaanse schnell um, behaald in de Lauf von Marmoush, der Marmoush-Dinge fulllführte (25.). Bedeutete: Der Angreifer sprintete von der Mittellinie los, ließ twee Gegenspieler stehen en schoss de Ball aus spitzem Winkel ins Kurze Eck.

Schiedsrichter Stieler im Mittelpunkt

Dat de Eintracht zur Pause niet fuhrte, hatte gleich drei Gründe. Erstens: Bij afwezigheid van de beste Frankfurter, Marmoush, even pauzeren tijdens de twee goede gelegenheden (45. en 45.+1). Zweitens: Die Gäste ließen nach ihrem 1:0 deutlich nach, liefen 15 Minuten lang snel nur hinterher. Kiel ackerte sich seinerseits zurück ins Spiel.

Drittens: Tobias Stieler pfiff een Elfmeter, de Kiels Machino verwandelte (31.). De Schiedsrichter der SG Rosenhöhe (Offenbach) had een maximaal minimaal contact met Robin Koch en Kiels Lewis Holtby als Foul gewertet. Allemaal fragmentarisch, zoals jene enkele minuten später, als Machino de Ball erneut in Netz schoss. Wiederum kan een fout maken, die in de Frankfurter Tuta terechtkomt. „Dat is uiteindelijk duidelijk“, aldus Toppmöller.

Ecken-Doppelpack open net Half twee zijden

De twee helften begonnen met een dubbelpakket: Igor Matanovic kocht eerst een middenklasseteam (!) van de Marmoush voordat hij zich bij Frankfurter Fuhrung voegde in Tor (47.), het eerste Bundesliga-doelpunt van de Kroatische nationale spelers. Kurz darauf antwortete Machino mit dem Ausgleich – ebenfalls nach einer Ecke (50.). De Eintracht hat de Ball is niet blij met de Gefahrenzone befördert, de Japanners uit de Hinterhalt in hun Eck zijn getroffen.

De gasten spelen in de Folge zwar nicht herausragend, agierten ab und zu umständlich, übernahmen aber more and more the Spielkontrolle. Het hogere basisniveau van de Eintracht is misschien merkbaar, zoals Mario Götze of Can Uzun als een van de partijen. Toppmöller lobde die „goede Widerstandsfähigkeit“ signaalgever Mannschaft.

Marmoush führt Torschützenliste en

Na Hugo Larsson uit Frankfurt, noch vrijgevochten scheiterte (60.), besorgte Marmoush enkele minuten later de Eintracht-Führung der Partie. Deze oorlog is het gevolg van de veilige aanval van de Ausnahmestürmers, die de Spitze van de ligaweiten Torschützenliste-schoss vernietigt.

Als de knop van de ohnehin schon überragenden Leistung bereitetete der 25-Jährige schließlich noch de 4:2-Endstand von Tuta vor (74.). 95 minuten, twee Tore, twee assists – viel mehr geht nicht, Herr Marmoush.