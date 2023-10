Die geplanten Filialschließungen bei der Postbank machen nun auch der Gewerkschaft Verdi zu schaffen. Die Deutsche Bank will bis 2026 fast die Hälfte der Postbank-Filialen schließen. 250 der derzeit 550 Standorte würden in den nächsten zweieinhalb Jahren geschlossen, kündigte der Privatkundenvorstand der Bankengruppe, Claudio de Sanctis, in einem Interview mit der veröffentlichten Zeitung an Montags Financial Times bei.

Verdi hält nicht viel von dem Projekt. „Diese Ankündigung kommt völlig zum falschen Zeitpunkt“, sagt Jan Duscheck von der SZ. Er ist Bereichsleiter Banken bei Verdi und verantwortet dort die Deutsche Bank. Der Ruf der Marke war bereits nach der IT-Migration geschädigt. „Jetzt eröffnet der Vorstand bereits die nächste Baustelle, auch wenn die aktuelle Krise noch nicht überwunden ist.“

Tatsächlich kämpft die Deutsche Bank derzeit mit den Folgen der Verlagerung sämtlicher Kundendaten von der Postbank in die IT-Systeme der Deutschen Bank. Allerdings beschwerten sich Tausende Kunden: Viele konnten wochenlang nicht auf ihr Konto zugreifen oder beschwerten sich sogar über unberechtigte Abbuchungen. Betroffen waren vor allem Kunden mit Pfändungsschutzkonten, die laut Verbraucherschützern teilweise in Not geraten waren.

Wie viele Arbeitsplätze werden jetzt verloren gehen? Dies ist noch nicht bekannt

Eines der Hauptprobleme bestand darin, dass der Vorstand um CEO Christian Sewing die IT-Migration in einer Art Sparoption durchführen wollte und nicht genügend Mitarbeiter für die Callcenter eingeplant hatte. Das beunruhigte jüngst sogar die Finanzaufsicht Bafin. Ein besonderer Aufsichtsbeauftragter hat nun die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der normale Geschäftsbetrieb wieder läuft. Sewing entschuldigte sich Ende September öffentlich für das Debakel.

Allerdings hat Claudio de Sanctis, der zuständige Privatkundenvorstand, noch nicht gesagt, wie viele Arbeitsplätze durch die Filialschließungen verloren gehen. Aber es dürften mehrere Hundert bis Tausende sein. Duscheck von Verdi kritisierte die Pläne, die nun zu weiterer Verunsicherung bei Kunden und Mitarbeitern führten. Viele Mitarbeiter würden nun darüber nachdenken, zu gehen. Die Bank hat derzeit Probleme, Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Zudem werden bald immer mehr Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. „Wir glauben daher, dass ein so aggressiver Filialabbau völlig falsch ist, schließlich muss man erst einmal nachweisen, dass man auch über ein gutes digitales Angebot verfügt.“

Die Gewerkschaft fordert daher, „den Kündigungsschutz zeitnah bis Ende Januar 2024 zu verlängern, um ein Signal an die Arbeitnehmer zu senden“. Der Vorstand sollte auch konkret sagen, wie viel er in die Digitalisierung investieren will. „Denn Geld sparen und Filialen schließen ist keine Strategie.“