Beschäftigte der Deutschen Post haben für unbefristete Streiks votiert. Scheitern Verhandlungen weiter, konnten die Folgen für Kundinnen en Kunden beträchtlich sein.

Update van donderdag, 9 maart, 15.57 Uhr: Nach dem Ja zu onfristeten Streiks in einer Urabstimmung droht Kundinnen en Kunden der Deutschen Post einlanges Warten auf Briefe en Pakete. Toch is het ook niet zo belangrijk. Denn mit der Zustimmung votierten Briefträger en Paketboten auch for weitere Verhandlungen.

Sollten diese alldings schitern, durfde serieus te worden. Viele Menschen moet zowel de Warnstreiks als de vergangen Wochen bis zu drie Tage auf Sendungen warten bereits. Beim unbefristeten Streik dürfte diese Zeitspanne erheblich langer zijn. Een eerste poging kan ervoor zorgen dat verbraucherinnen en verbraucher Blick auf den letzten unbefristeten Streik vor eight Jahren. Damals dauerte so ein Arbeitskampf four Wochen. We worden bestraft in de Ausstand traten, die de Deutsche Post met persoonlijke beheertools gebruiken. De Unternehmen hatte damals external Lagers en auswärtige Arbeitskräfte rekrutieren müssen.

Die Zustellung von Briefen kon niet worden gezien als een niet-opgefriste Streik erheblich verzögern. © AFBEELDING / Wolfgang Maria Weber

Update van donderdag, 9 maart, 14.15 uur: Das Ergebnis der Urabstimmung stht fest: Die Verdi-Mitglied stimmen für unbefristeten Streik bei der Deutschen Post. 85.9 Prozent der Befragten lehnten das Tarifangebot der Post ab und votierten für unonbefristeten Streik, wie Verdi am Donnerstag weiter mitteilte.

Gleichwohl zal Gewerkschaft en den Verhandlungstisch zurückkehren sterven. Verdi hatte die Spoelräche in februari voor scheitert erklärt en abgebrochen. Mit der Wiederaufnahme komme man der Forderung der Deutschen Post nach, zag de Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis.

Deutsche Post: Verdi-Entscheidung erwartet – droht een nieuwe Streik?

Eerste melding van donderdag, 9 maart, 9.42 Uhr: Frankfurt – Für die Deutsche Post DHL is een tag met twee pagina's. Am Donnerstagvormittag (9. März) staan ​​die Verkündung een nieuw Rekordergebnissses auf dem Programm. Nur wenige Stunden später sich the Stimmungslage bei Firmenchef Frank Appel jedoch grundlegend ändern – und etliche Briefkästen in der Folge leer bleiben.

Die Gewerkschaft Verdi zal de ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt worden. Als u een onbevroren Streik kommen, wanneer drie viertallen van DHL-Beschäftigten das Tarifangebot of de Arbeitgebers abgelehnt haben. Het is niet de eerste Mal im Jahr 2023, dat is een Streik kommt. Schon im februari legde de Arbeitnehmer der Deutschen Post ihre Arbeit nieder uit. Een Überblick over de actuelle Lage.

Deutsche Post: Darum droht jetzt ein Streik

Ein Entgeltplus von 15 Prozent in onem einjährigen Vertrag: Das wollte Verdi in Tarifverhandlungen durchsetzen. Die Begründung bezog sich unter andere auf die hoge inflatie. Die Deutsche Post lehnte die Forderung als wirtschaftlich nicht tragbar ab. Als je een paar jaar later een bladerdek hebt gemaakt, heb je een prijsverhoging in twee seizoenen vanaf 2024. U kunt ervoor zorgen dat de Bezahlung der Beschäftigten een duur schnittlich 11,5 Prozent verssern heeft. Afzonderlijk hier kunt u zien dat de kosten van een jaar op 3000 Euro netto komen, die als Inflationsausgleichsprämie fließen.

Streik bei der Deutschen Post: Welche Folgen hätte das für Verbraucher?

Bij de meest recente waarschuwingen in januari en februari kunnen miljoenenbriefjes en paketten zweischenzeitlich liegen. Im Verhältnis zu den Gesamtmengen waren das aber nur kleine Prozentwerte. Einige Empfänger hatten Pech: Ze moeten twee, drie Tage warten. Andere Post-Kunden bekamen die Warnstreik-Folgen hanggen gar nicht mit.

Als u zich ervan bewust bent dat alle Voraussicht nach anders: Er zijn mogelijke Verzögerungen geben. Laut Verdi sind von den 200.000 Beschäftigten im Stammgeschäft mehr als 100.000 Verdi-Mitglider. Somit wäre jeder zweite rechnerisch streakberechtigt. Tatsächlich dürfte die Beteiligung aber schwanken and je nach Region unterschiedlich ausfallen.

Wie wil een onbevroren Streik van Deutsche Post?

Over het algemeen is het mogelijk dat de Kunden die Folgen krijgen, komen. Die Deutsche Post müsste Extra kosten stemmen, um den Sendungsfluss irgendwie aufrechtzuerhalten. Kurz: In de standorten van grote mengingen en pakjes en korte stapels. Eine teure Sache.

Ein Rückblick: Beim Streik im Jahr 2015 bezifferte die Post die Kosten auf 100 Millionen Euro. In dat jaar gabs den letzten unbefristeten Streik bei der Post nach Abbruch der Verhandlungen.

Letzter unbefristeter Streik bei der Deutschen Post liegt lange zurück Warnstreiks gab es immer mal wieder. Diese Art von Arbeitsniederlegung is tijdloos befristet en örtlich begrenzt. Der letzte unbefristete Streik bei der Deutschen Post is een eenige jahre zurück. 2015 verkocht de Ausgründung von Paket-Tochterfirmen mit niedriger Bezahlung für Unmut. Streik is eigendom van een Seltenheit bij DHL – en een geadresseerde Schritt, den Verdi nun ginge. Damals dauerte es vier Wochen, bis der unbefristete Streik ein Ende nahm.

Unbefristeter Streik droht bei der Deutschen Post: Wielange würde das dauern?

Who long ein möglicher Streik 2023 dauern konnte, ist unklar. Beide Seitenbonen, dat sich der andere beweging müsse. Bis die Bereitschaft zum Kompromiss reift, dürfte es wohl noch dauern.

Auch der ÖPNV staat stil. Ein bundesweiter Streik sorgte für Ärger. Dabei ging die Meinungen zu den Tarifforderungen auseinander.

Rekordjahr für Deutsche Post: Vorjahresergebnis um knapp sechs Prozent übertrofffen

Auch mit Blick auf das gute Konzernergebnis stelt de Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen. Die Deutsche Post heeft een rekord bereikt. Dank des Auslandsgeschäfts konnte im vergangenen Jahr das vom Management prognostizierte operatieve Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) van 8,4 Milliarden Euro erreicht en damit das Vorjahresergebnis um knapp sechs Prozent übertroffen zijn, wie das Unternehmen am Donnerstag (9. März) mitteilte.

Die Post hoed 2022 voor alle voordelen van de lucht- en zeevaart, en de wegen van Pandemie boomende Online-Trade beflügelt Geschäfte des Logistikkonzerns auch auf dem Landweg. In dat jaar is de dynamiek niet verdwenen – wie heeft de macht van het management overgenomen van de gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Mittelfristig zal der Dax-Konzern zijn vanaf het Rekord-niveau van 2022 heranrücken. (mbr met dpa)