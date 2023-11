Verdächtiger wurde an seinem Schreibtisch in seinem New Yorker Büro festgenommen, nachdem ein Freund der Polizei einen Hinweis gegeben hatte

Ein Büroangestellter, der zum Bürgerwehrschützen wurde, wurde am Mittwoch an seinem Schreibtisch festgenommen, Stunden nachdem er versucht hatte, einen Raubüberfall in der New Yorker U-Bahn mit einem Kugelhagel zu verhindern.

John Rote, 43, wurde an seinem Arbeitsplatz in Manhattan festgenommen, nachdem ihm ein Freund einen Hinweis gegeben hatte, der ihn als den beleibten Schützen erkannte, der eingegriffen hatte, als am Dienstag eine Frau am Times Square angegriffen wurde.

Auf schockierendem Videomaterial ist zu sehen, wie der Schütze in seinen Rucksack nach einer Pistole greift, nachdem der Angreifer seine Warnung, sie in Ruhe zu lassen, ignoriert hatte.

Er feuerte den ersten Schuss ab, begann dann zu schreien, als er sich dem Angreifer näherte, bevor er ein zweites Mal feuerte und auf den Vorfall zustürmte.

„Ich möchte klarstellen, dass wir ein solches Verhalten im NYC Transit nicht dulden“, sagte City Transit-Präsident Richard Davey nach der Festnahme.

„Wieder einmal haben Kameras einen Täter erfasst, und wir sind dankbar, dass das NYPD innerhalb weniger Stunden eine Verhaftung vorgenommen hat.“

Der mutmaßliche obdachlose Räuber wurde als Matthew Roesch (49) identifiziert und wegen versuchten Raubüberfalls angeklagt.

Beamte gehen davon aus, dass er letzte Nacht versucht hat, einer 40-jährigen Frau „gewaltsam“ die Habseligkeiten zu entreißen.

In diesem Moment griff der mutmaßliche Schütze ein und schoss nach Angaben der Beamten auf Roesch.

Der Vorfall ereignete sich an der 49th Street N, R und W in der U-Bahn-Station Times Square. Die Polizei teilte DailyMail.com mit, dass keine Verletzten gemeldet worden seien.

Die Frau bleibt von der Polizei unbekannt und hat den Vorfall nicht kommentiert.

Roesch, der in einem Obdachlosenheim im Bellevue Hospital in Kips Bay untergebracht war und nach dem Vorfall zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Davey erklärte, dass Roesch angeblich ein „Swiper“ sei, eine Person, die Leute durch MetroCard-Drehkreuze schiebt, um Trinkgeld zu bekommen, und der Polizei bekannt sei.

Er wurde am 18. September bereits einmal wegen Dienstdiebstahls an der Haltestelle Times Square – West 42nd Station verhaftet.

Davey sagte, nachdem er sich das Überwachungsvideo angesehen hatte, sei ihm aufgefallen, dass die bewaffneten Männer ungewöhnlich ruhig waren.

„Es ist, würde ich sagen, ungewöhnlich.“ Er sieht irgendwie sehr ruhig aus, holt eine Waffe heraus, feuert zwei Schüsse ab, steckt die Waffe ruhig zurück in eine Tasche und geht weg.

„Ich meine, es ist seltsam. Aber der Punkt ist, dass wir das von niemandem im System brauchen“, sagte er.

„Gott sei Dank wurde hier niemand verletzt – aber was passierte, war empörend, rücksichtslos und inakzeptabel.“

Es kommt ein Jahr, nachdem die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, sagte, der Staat habe ein Gesetz verabschiedet, das das verdeckte Tragen an „sensiblen“ Orten wie Parks, U-Bahnen, Gotteshäusern und Spielplätzen verbietet.

Gemäß der Regelung dürfen lizenzierte Waffenbesitzer nur dann Waffen auf dem Times Square tragen, wenn sie durch das Gebiet fahren.

Menschen können beim Durchqueren des Times Square Waffen in ihren Autos mitführen, wenn sie nicht anhalten und die Waffen entladen und in verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.

Geschäftsmitarbeiter mit ordnungsgemäßer Lizenz, wie z. B. Sicherheitspersonal, dürfen innerhalb der Grenzen des Times Square auch Waffen tragen.

Das Gesetz war das Ergebnis der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, im Juni 2022 die jahrhundertealten Beschränkungen des Staates New York zu den Gesetzen zum verdeckten Tragen aufzuheben.

Rote, der noch nie festgenommen wurde, wurde wegen kriminellen Waffenbesitzes, kriminellen Besitzes einer Schusswaffe, rücksichtsloser Gefährdung und Bedrohung angeklagt.