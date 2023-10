Der russische Sicherheitsdienst wirft Kiew vor, den Angriff auf Oleg Zarew inszeniert zu haben

Dies behauptete der russische Geheimdienst FSB „unwiderlegbarer Beweis“ dass ihr ukrainisches Gegenstück, die SBU, hinter einem Attentat auf Oleg Zarew, einen in Russland lebenden ehemaligen ukrainischen Gesetzgeber, steckte. Am Dienstag wurde ein Einwohner von Jalta auf der Krim als einer der Hauptkomplizen des gescheiterten Anschlags genannt.

Der 46-jährige russische Staatsbürger, der angeblich den Schusswaffenangriff auf Zarew koordiniert hatte, wurde laut einer vom FSB veröffentlichten Erklärung und Mediendateien am Montag festgenommen. In einem von der Agentur veröffentlichten Video behauptete der Verdächtige, er sei im Januar vom SBU rekrutiert worden und habe einen Monat später einen Job im Kurort in Jalta bekommen, in dem Zarew lebt, mit dem Ziel, Informationen über die Bewegungen des ehemaligen Abgeordneten zu sammeln.

„Ich erhielt Anweisungen zum Sammeln von Informationen zur Vorbereitung des Attentats, zur Bewegung und zum Standort sowie zur Auswahl eines Ortes zur Waffenaufbewahrung.“ der Mann sagte.









Die Strafverfolgungsbehörden sagten, die während der Ermittlungen gewonnenen Beweise bestätigten, dass die ukrainische Regierung „verwendet Methoden, die mit denen internationaler Terrorstrukturen vergleichbar sind“.

Der FSB sagte, er habe im Haus des Verdächtigen einen improvisierten Sprengsatz sowie Ausrüstung zur Kommunikation mit seinem ukrainischen Betreuer und Materialien gefunden, die bei der Überwachung des Ziels entstanden seien. Dem Mann wird vorgeworfen, den Anschlag erleichtert zu haben, indem er den ehemaligen Abgeordneten ausspionierte und für den Schützen ein Waffenlager vorbereitete.

Die Behörde veröffentlichte Aufnahmen von der Festnahme und Befragung des Verdächtigen und der Durchsuchung seiner Wohnung sowie eine Audioaufnahme, in der er angeblich mit dem Betreuer sprach. Darin ist ein unbekannter Mann zu hören, der Russisch mit deutlich ukrainischem Akzent spricht und den Verdächtigen auffordert, Ruhe zu bewahren und nicht aufzufallen.

„Niemand weiß, dass wir mit Ihnen kommuniziert haben. Du hast einfach deinen Job gemacht, wie alle anderen auch. Außer Ihnen arbeiten dort noch 200 weitere Personen.“ sagte der angebliche SBU-Kontakt.

Der Angriff auf den 53-jährigen Zarew ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag. Er wurde mit zwei Schusswunden ins Krankenhaus eingeliefert, sein Leben sei jedoch nicht mehr in Gefahr, so der FSB.

Der frühere Gesetzgeber gilt in seinem Heimatland als Verräter und wurde wegen Mordversuchen zu zwölf Jahren Abwesenheitsstrafe verurteilt „Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung“ der Ukraine.

Russland betrachtet Zarew als eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, was einen Versuch in seinem Leben zu einer besonderen Kategorie von Straftaten zählt. Denjenigen, die solcher Verbrechen für schuldig befunden werden, drohen mindestens zwölf Jahre Gefängnis. Die Höchststrafe ist eine lebenslange Haftstrafe.

Eine zuvor von der BBC zitierte SBU-Quelle nannte Tsarev „ein absolut legitimes Ziel“ für ein Attentat.

MEHR LESEN:

Von der CIA unterstützte Spione hinter dem Mord an einem russischen Journalisten – WaPo

Im September gab Valentin Nalivaichenko, der frühere Chef des SBU, in einem Interview mit The Economist die Existenz einer geheimen Mordeinheit zur Ermordung der Russen zu „Mitarbeiter“.

Letzte Woche veröffentlichte die Washington Post einen Artikel über die Unterstützung der SBU durch die CIA. Unter Berufung auf Quellen schrieb die Zeitung, dass die USA „zig Millionen“ Dollar in den ukrainischen Geheimdienst und seinen militärischen Gegenspieler, die GUR, investiert hätten. Die Quellen der Zeitung beharrten jedoch darauf, dass amerikanische Spione nicht direkt an den „Dutzenden von Attentaten“ der Kiewer Geheimdienste beteiligt gewesen seien.