Verdächtiger im Angriff auf Paul Pelosi unter Anklage des Bundes angeklagt

Der Austausch dauerte etwa 15 Sekunden und ließ Pelosi und DePape auf dem Boden liegen, wobei Blut um Paul Pelosis Kopf quoll, heißt es in der Anklageschrift.

DePape, 42, aus Richmond, einem Vorort von San Francisco, wurde in der Pelosi-Residenz festgenommen. Als Paul Pelosi 911 anrief, sagte er den Beamten, dass er schlief, als ein Mann, den er noch nie zuvor gesehen hatte, sein Schlafzimmer betrat und nach Nancy Pelosi suchte.

Die Beamten stellten später fest, dass eine Glastür zur hinteren Veranda aufgebrochen war. Sie fanden eine Rolle Klebeband, ein weißes Seil, einen zweiten Hammer, ein Paar Gummi- und Stoffhandschuhe und Kabelbinder.

Der Angriff erschütterte die politische Welt Tage vor den heiß umkämpften Zwischenwahlen, den ersten landesweiten Wahlen seit dem Aufstand am 6. Januar 2021 im Kapitol. Die Drohungen gegen Gesetzgeber und Wahlbeamte sind auf einem historischen Höchststand und die Behörden haben vor dem zunehmenden Extremismus in den USA gewarnt

Der Pflichtverteidiger von DePape, Adam Lipson, reagierte nicht sofort auf Telefon- und E-Mail-Nachrichten. Er hat letzte Woche ein nicht schuldiges Bekenntnis zu verwandten staatlichen Anklagen gegen DePape eingereicht, einen Randaktivisten, der von Verschwörungstheorien angezogen wird. Ein Richter in San Francisco ordnete an, dass DePape wegen versuchten Mordes, Einbruchs und Missbrauchs älterer Menschen ohne Kaution festgehalten wird, und er wurde in dem Fall auch in Bundeshaft genommen.

Er wurde auf Bundesebene angeklagt, unter anderem wegen des Angriffs auf ein unmittelbares Familienmitglied eines US-Beamten mit der Absicht, sich an dem Beamten wegen der Erfüllung offizieller Pflichten zu rächen. Eine zweite Anklage behauptet, er habe versucht, einen US-Beamten wegen der Erfüllung offizieller Pflichten zu entführen.

Die erste Anklage sieht eine Höchststrafe von 30 Jahren Bundesgefängnis und die zweite eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor.