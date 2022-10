Verdächtiger der tödlichen Messerstecherei am Vegas Strip erscheint vor Gericht

CNN

—



Ein Mann, der im Zusammenhang mit einer Reihe tödlicher Messerstechereien auf dem Las Vegas Strip festgenommen wurde, erschien am Freitag erstmals vor Gericht.

Yoni Barrios, 32, wird nach Angaben der Las Vegas Metropolitan Police Department beschuldigt, Anschläge verübt zu haben, bei denen zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt wurden.

Die Anklage des Verdächtigen ist für Dienstag angesetzt, und der Bezirksstaatsanwalt von Clark County, Steve Wolfson, sagte, er beabsichtige, zwei Fälle von Mord mit einer tödlichen Waffe und sechs Fälle von versuchtem Mord mit einer tödlichen Waffe anzuklagen.

„Dies ist ein ernster Fall, da ich sicher bin, dass jeder verstehen kann, was für eine Tragödie sich ereignet hat“, sagte Wolfson.

Laut einem Verhaftungsbericht der Las Vegas Metropolitan Police Department fanden die Messerstechereien am Donnerstag in der Nähe des Wynn Hotels und Casinos statt. Der Vorfall wurde dem Bericht zufolge auf einem Überwachungsvideo festgehalten, und Mordermittler befragten mehrere Opfer.

Ein überlebendes Opfer sagte der Polizei, dass sie und drei weitere Frauen laut dem Festnahmebericht vor dem Hotel standen und als Showgirls auftraten und Fotos mit Passanten machten.

Sie sagte, ein Mann sei auf sie und eine der anderen Frauen zugekommen und habe ihnen gesagt, er sei Koch. Er habe sie gefragt, ob er mit seinem Messer ein Foto mit ihnen machen könne, heißt es in dem Bericht.

Die Überlebende sagte, sie habe sich unwohl gefühlt und sich zurückgezogen, woraufhin der Verdächtige sie angegriffen habe, heißt es in dem Bericht.

Der Verdächtige stach ihr in den Rücken und der anderen Frau in die Brust und tötete laut dem Bericht die Frau, die in die Brust gestochen wurde.

Die Polizei befragte ein weiteres überlebendes Opfer im UMC Trauma Center, das ihnen sagte, er sei mit seiner Frau in der Nähe des Wynn Hotels auf dem Strip spazieren gegangen. Er sah einen Mann mit einem blutverschmierten Messer auf sich zukommen und sagte, der Verdächtige habe gesagt: „Tut mir leid, Mann“, als er ihn in die Mitte seines Rückens stach, heißt es in dem Bericht.

Das Krankenhaus behandelte fünf Patienten aus diesem Vorfall und sagte, zwei seien jetzt entlassen worden. Einer befindet sich weiterhin in kritischem Zustand, ein anderer in recht gutem Zustand. Der fünfte Patient sei bei seiner Ankunft verstorben, teilten die Behörden mit.

Laut der CNN-Tochter KTNV hat das Sunrise Hospital auch zwei Opfer behandelt. Ein Sprecher sagte, sie seien in gutem Zustand.

Wolfson sagte, die Ermittler sammeln immer noch Informationen über den Verdächtigen. Sie haben erfahren, dass er aus Kalifornien stammt und erst seit kurzer Zeit in Las Vegas ist, fügte er hinzu. Barrios ist laut Wolfson kein US-Bürger.

„Ob er ein Bürger ist oder nicht, wir werden in diesem Fall auf der Grundlage der Beweise vorgehen, also hat das überhaupt keine Auswirkungen“, sagte Wolfson.

Auf die Frage, ob eine Abschiebung eine Option sei, sagte Wolfson, er denke „im Moment nicht an eine Abschiebung“.

„Ich denke darüber nach, sehr ernste Anklage zu erheben, basierend auf den Beweisen und basierend auf dem, was Sie alle wissen, dass es erst gestern passiert ist“, sagte Wolfson.

Der Verdächtige wird laut Gerichtsakten ohne Kaution festgehalten.

CNN hat den Anwalt von Barrios um einen Kommentar gebeten.