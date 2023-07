SILVER SPRING, Md. (AP) – Ein Polizist in einem Vorort von Washington, DC, hat einen Mann erschossen, nachdem er Berichten zufolge am Samstag ohne Provokation vier Menschen willkürlich erstochen hatte, sagten Beamte.

Zu den Opfern gehörten drei Frauen – zwei wurden in den Hals gestochen – und ein Mann, von denen alle voraussichtlich überleben werden, sagte Darren Francke, stellvertretender Polizeichef von Montgomery County, Reportern während einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag am Tatort. Drei wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Identität des Verdächtigen wurde nicht bekannt gegeben.

Francke sagte, der Mann habe bei den Messerangriffen, die in einem beliebten Gebrauchtwarenladen in Silver Spring, Maryland, begannen und sich dann in der umliegenden Nachbarschaft fortsetzten, ein 12-Zoll-Metzgermesser verwendet. Während die Ermittlungen noch andauern, sagte Francke, glauben die Ermittler nicht, dass der Verdächtige eines der Opfer kannte. Er sagte, die Angriffe schienen „völlig zufällig“ zu sein.

„Wir haben Zeugen. Wir führen unsere Interviews fort, aber zu diesem Zeitpunkt war es ein unprovozierter Angriff“, sagte er.

Gegen 10:35 Uhr gingen bei der Polizei Meldungen über eine Messerstecherei in dem Gebrauchtwarenladen ein. Fast zeitgleich meldete ein anderer Anrufer laut Polizei einen zweiten Messerangriff in einer nahegelegenen Straße.

Der Verdächtige rannte in ein Waldgebiet, während die Polizei damit begann, eine Absperrung einzurichten. Francke sagte, der Mann sei dann aus dem Wald gekommen und „gegen einen Streifenwagen der Polizei gestoßen“. Er sagte, bald sei ein anderer Beamter am Tatort eingetroffen, habe den mit einem Messer bewaffneten Mann gesehen, Befehle gegeben und schließlich das Feuer eröffnet, wodurch der Verdächtige getötet wurde.

„Der Beamte feuerte mehrere Schüsse ab und die Person konnte keine weiteren Personen mehr angreifen“, sagte Francke.

Der Verdächtige starb noch am Tatort.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Maryland untersucht die Polizeischießerei, was nach staatlichem Recht ein Standardverfahren ist. Dieses Büro wird die Ergebnisse seiner Ermittlungen den örtlichen Staatsanwälten übergeben, die entscheiden werden, ob gegen den Beamten eine Strafanzeige drohen kann.

Beamte sagten, die Schießerei sei mit einer Körperkamera aufgenommen worden und das Filmmaterial sowie die Namen des Beamten und des Verdächtigen würden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Francke sagte, der Vorfall sei für die ansonsten ruhige Vorstadtgegend untypisch.

„Montgomery County ist eine sehr sichere Gemeinde“, sagte er. „An einem Samstagnachmittag, an dem die Leute einen Flohmarkt veranstalten und einfach in einem sehr beliebten Gebrauchtwarenladen einkaufen, erwarten wir so etwas nicht. Wir akzeptieren es auf keinen Fall.“

Associated Press, The Associated Press

