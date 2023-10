NEU-DELHI (AP) – Ein ehemaliger Zeuge Jehovas wurde wegen des Verdachts festgenommen, bei einer Konfessionsversammlung in Südindien einen Sprengsatz gezündet zu haben, der drei Menschen tötete und 50 weitere verletzte, teilten die Behörden am Montag mit.

Hunderte Zeugen waren am Sonntag bei einer örtlichen Gebetsstunde im Zamra International Convention Center in der Stadt Kalamassery im Bundesstaat Kerala, als sich die Explosion ereignete. Der oberste Polizeibeamte des Staates, Scheich Darvesh Saheb, sagte, dass ein improvisierter Sprengsatz in einer Tiffin-Box dafür verantwortlich sei.

Der Verdächtige wurde von der Polizei als Dominic Martin identifiziert, ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas, der auf Facebook ein Video veröffentlichte, in dem er die Verantwortung für die Explosion übernahm, bevor er sich der Polizei ergab. Martin, ein Einheimischer, sagte in dem Video, er habe sich für die Explosion entschieden, weil er der Meinung sei, dass die Theologie der Zeugen Jehovas falsch sei.

„Sie lehren, dass alle Menschen auf der Welt sterben würden und nur sie leben würden. Was sollen wir mit Menschen machen, die den Untergang des gesamten Volkes der Welt herbeisehnt? Ich konnte keine Lösung finden. Ich habe die Entscheidung getroffen, weil mir klar war, dass diese Idee für das Land gefährlich ist“, sagte Martin im Video.

Die Polizei sagte, sie versuche immer noch, Martins Behauptungen zur Verantwortung für die Explosion zu überprüfen.

Jehovas Zeugen identifizieren sich als Christen, lassen sich jedoch von unterschiedlichen Überzeugungen und Praktiken leiten. Sie sind für ihren Proselytentum von Tür zu Tür bekannt.

Indien mit einer Bevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen hat seinen Anhängern zufolge etwa 60.000 Anhänger der Zeugen Jehovas.

Die Associated Press