Verdachte aangehouden voor de moord op drie dakloze mannen in Los Angeles

Hij is ook beschuldigd van één keer een woningoverval en één keer dat hij een misdadiger met een vuurwapen was.

De moorden begonnen in de vroege uren van 26 november, toen Jose Bolanos, 37, dodelijk werd neergeschoten in een steegje terwijl hij op een bank sliep.

Ongeveer 24 uur later duwde de 62-jarige Mark Diggs een karretje in een wijk nabij het centrum van Los Angeles toen hij werd neergeschoten.

De daaropvolgende woensdag werd in de vroege ochtenduren een dakloze man dodelijk neergeschoten. De politie heeft hem nog niet genoemd, omdat zijn familie nog niet op de hoogte was gesteld.

Powell werd woensdagavond in Beverly Hills gearresteerd, aanvankelijk in verband met een nieuwe moord een dag eerder.

De politie zei dat ze zijn auto in verband hadden gebracht met de schietpartij op de 42-jarige vader van twee kinderen Nicholas Simbolon bij een vermoedelijke ‘follow-home’-overval in zijn woning in de buitenwijk San Dimas in Los Angeles.