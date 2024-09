Der Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann moet Führerschein abgeben signaleren. Gezien het beste van de verdachte is het belangrijk om tijdens de installatie op de hoogte te zijn van de situatie. Zeer gehaat dat „Bild“-Zeitung darüberberichtet.

Demnach soll Lehmann im Münchner Stadtteil Sendling von der Polizei stopte voor het signaal. We dronken alcohol en dronken alcohol, zei hij. Houd er rekening mee dat Lehmann nooit meer in een lage alcoholtest zit, een alcoholtest is absoluut noodzakelijk. Blut moet in ieder geval worden opgenomen, zodat ‘Bild’ ontstaat. Laut der Zeitung soll der 54-Jährige vorab dem Oktoberfest haben.

Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf

Wie over de „spiegel“ over het onderwerp van een toespraak van de Münchner Staatsanwaltschaft bericht, wordt in het najaar geïnformeerd, evenals op basis van het vermoeden van de Trunkenheit bij Steuer. „Herr Lehmann was verantwoordelijk voor het leveren van veiligheidsdiensten met een politieagent in het stadscentrum van München op 23 september 2024 om 01.30 uur met een politiecontrole“, de inhoud van de toespraak in de „Spiegel“ met.

Man heeft de controle over een Duitse alcoholische drank en een ongezonde bende bij Lehmann-festiviteiten. Sinds 54 jaar zijn verstreken, sinds er geen atemalkolest is geweest, is de ervaring in praktijk gebracht. Die Ergebnisse staat noch aus.

Laut “Bild” zal niet verschijnen in de originele versie. Maar het is niet de eerste keer, het eerste landelijke optreden komt met de vereniging. Tegen eind 2023 moet er in de toekomst een geldboete volgen na de deadline. Damals hatte daar met een Kettensäge in de Garage seines Nachbarn ohne dessen Einverständnis einen Balken angesägt.

RND/zus